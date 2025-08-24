УКР
Допомога Україні від Канади
Канада надасть Україні $1 млрд на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, - прем’єр Карні

Канада дасть мільярд доларів на зброю для України

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні допомоги на $1 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння", - зазначив Карні.

За словами прем'єра, йтиметься про постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця.

"Ми також долучаємось до фінансування найбільш необхідного пакету. Ми надаватимемо десятки мільйонів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ", - додав глава канадського уряду.

Читайте: Прем’єр Канади Карні прибув до Києва

Топ коментарі
+7
Велика подяка народу і уряду братньої Канади!
показати весь коментар
24.08.2025 12:52 Відповісти
+3
Кацапам, а це до чого? Що є інфа що ваш вошдь здох?
показати весь коментар
24.08.2025 13:00 Відповісти
+2
Про які помічники мова?
Сьогодні День Незалежності України?
А не день "жебрака"!
показати весь коментар
24.08.2025 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велика подяка народу і уряду братньої Канади!
показати весь коментар
24.08.2025 12:52 Відповісти
Холодец в карманы не бери на поминках. Пятна будут!
показати весь коментар
24.08.2025 12:58 Відповісти
Кацапам, а це до чого? Що є інфа що ваш вошдь здох?
показати весь коментар
24.08.2025 13:00 Відповісти
Да вы знаете, есть еще кто читать умеет, и помнит что читал.
показати весь коментар
24.08.2025 13:01 Відповісти
Про які помічники мова?
Сьогодні День Незалежності України?
А не день "жебрака"!
показати весь коментар
24.08.2025 13:03 Відповісти
*******! Обещали 2! сегодня с гордостью обещаю ОДИН! Ура! Ура!!!
показати весь коментар
24.08.2025 12:57 Відповісти
Капець, обіцяли жонитись, квартиру і задовільнити Denys Den . А дають лише лярд на дрони. От шахраї...
показати весь коментар
24.08.2025 13:34 Відповісти
Хлопаю (заметьте не аплодирую) вашею острОумию!
показати весь коментар
24.08.2025 13:52 Відповісти
Придурок. Военная помощь - это не только ""... посилення вашого арсеналу озброєння", - зазначив Карні. За словами прем'єра, йтиметься про постачання дронів, *********** та бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця.""
показати весь коментар
24.08.2025 13:49 Відповісти
Вы к военной мощи как то относитесь? Или просто попистеть?
показати весь коментар
24.08.2025 13:51 Відповісти
А что значить " к военной мощи как то относитесь" ? . "просто попистеть" - это искличительно к вам и про вас.
показати весь коментар
24.08.2025 14:02 Відповісти
Это про мобилизацию после 2014, это без разглагольствований, или другие достижения кроме громогласного пиСтиШа. Возможно вы где-то под обстрелами что то для Украины делаете. На замполитовском фронте медаль легко получить, только эта медаль не принесёт пользы не вам не Украине!
показати весь коментар
24.08.2025 14:12 Відповісти
Одразу криптою видадуть ?
показати весь коментар
24.08.2025 13:00 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі. Краще безпілотниками, ************ та бронетехнікою.
показати весь коментар
24.08.2025 13:56 Відповісти
Добре, щоб цей мільярд не вкрали.
показати весь коментар
24.08.2025 14:01 Відповісти
 
 