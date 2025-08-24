Канада надасть Україні $1 млрд на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, - прем’єр Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні допомоги на $1 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння", - зазначив Карні.

За словами прем'єра, йтиметься про постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця.

"Ми також долучаємось до фінансування найбільш необхідного пакету. Ми надаватимемо десятки мільйонів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ", - додав глава канадського уряду.

