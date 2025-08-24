РУС
Новости Помощь Украине от Канады
Канада предоставит Украине $1 млрд на поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, - премьер Карни

Канада выделит миллиард долларов на оружие для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине помощи на $1 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения", - отметил Карни.

По словам премьера, речь пойдет о поставках дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце.

"Мы также приобщаемся к финансированию наиболее необходимого пакета. Мы будем предоставлять десятки миллионов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ", - добавил глава канадского правительства.

Топ комментарии
+4
Велика подяка народу і уряду братньої Канади!
показать весь комментарий
24.08.2025 12:52 Ответить
+2
Кацапам, а це до чого? Що є інфа що ваш вошдь здох?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:00 Ответить
+2
Про які помічники мова?
Сьогодні День Незалежності України?
А не день "жебрака"!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:03 Ответить
Велика подяка народу і уряду братньої Канади!
показать весь комментарий
24.08.2025 12:52 Ответить
Холодец в карманы не бери на поминках. Пятна будут!
показать весь комментарий
24.08.2025 12:58 Ответить
Кацапам, а це до чого? Що є інфа що ваш вошдь здох?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:00 Ответить
Да вы знаете, есть еще кто читать умеет, и помнит что читал.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:01 Ответить
Про які помічники мова?
Сьогодні День Незалежності України?
А не день "жебрака"!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:03 Ответить
*******! Обещали 2! сегодня с гордостью обещаю ОДИН! Ура! Ура!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 12:57 Ответить
Капець, обіцяли жонитись, квартиру і задовільнити Denys Den . А дають лише лярд на дрони. От шахраї...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:34 Ответить
Хлопаю (заметьте не аплодирую) вашею острОумию!
показать весь комментарий
24.08.2025 13:52 Ответить
Придурок. Военная помощь - это не только ""... посилення вашого арсеналу озброєння", - зазначив Карні. За словами прем'єра, йтиметься про постачання дронів, *********** та бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця.""
показать весь комментарий
24.08.2025 13:49 Ответить
Вы к военной мощи как то относитесь? Или просто попистеть?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:51 Ответить
Одразу криптою видадуть ?
показать весь комментарий
24.08.2025 13:00 Ответить
 
 