Канада предоставит Украине $1 млрд на поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, - премьер Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине помощи на $1 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения", - отметил Карни.

По словам премьера, речь пойдет о поставках дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце.

"Мы также приобщаемся к финансированию наиболее необходимого пакета. Мы будем предоставлять десятки миллионов на экстренную медицинскую помощь, создание бомбоубежищ", - добавил глава канадского правительства.

