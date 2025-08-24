Зеленский обсудил с Карни помощь от Канады, работу в рамках коалиции желающих и санкции. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, который 24 августа прибыл с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо за то, что этот визит - именно сегодня, в важный день для украинцев, День Независимости. Это очень символично, потому что Канада была среди первых, кто признал восстановление независимости Украины, признал наше суверенное государство", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что есть важные подписанные документы и четкие договоренности.

"План действий по реализации соглашения по безопасности между нашими странами, также соглашение об административной помощи в таможенных делах было подписано на уровне наших министров и договоренность по производству дронов. Говорили о дипломатии, работе в рамках коалиции желающих, санкционной работе, энергетическом сотрудничестве, возможной помощи Канады в реконструкции Украины и в программах реабилитации для наших ветеранов, нашем оборонном сотрудничестве", - рассказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский выразил благодарность Канаде за готовность Канады присоединиться к программе PURL, которая позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупкам оружия в США.

"Будет плюс 500 млн долл., это очень важно. Сейчас именно дроны в защите и тактических шагах - это номер один, они позволяют на поле боя сохранить жизнь людей. Именно на производство дронов будут направлены средства, которые выделяет Канада. Мы об этом говорили, и есть договоренности. Благодарен Марку Карни, Канаде за всю поддержку, и это поддержка абсолютно искренняя. Спасибо", - добавил Зеленский.

