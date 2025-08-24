РУС
Новости Помощь Украине от Канады
Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции, - Шмыгаль

Украина и Канада будут совместно производить оборонную продукцию

Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение подписали 24 августа, в День Независимости Украины.

Об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение было подписано с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни, который приехал с визитом в Киев.

Отмечается, что документ направлен на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции.

"Важно, что сегодняшние договоренности не только упростят создание украинских компаний в Канаде и будут способствовать обмену технологиями, но и помогут обеспечить Вооруженные Силы Украины современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе. Это значительно усилит нашу устойчивость и способность к противодействию российской угрозе", - подчеркнул Шмыгаль.

Гарна новина...
показать весь комментарий
24.08.2025 17:40 Ответить
Не дуже. У нас немов би є "оборонні ракети" Атакамс якими американці разом з британцями не дозволяють стріляти по росії. То ж насправді Атакамс нема, а є лише борги за Атакамс. Мене б потішили новина про створення не оборонної, а НАСТУПАЛЬНОЇ продукції в Україні до якої ніякі "гаранти" не мають жодного стосунку... Це як екіпірувати боксера, звязати йому руки за спиною і виставити на ринг на потіху публіці. Скільки б він не ухлявся і не стрибав по рингу йому все одно гарантована поразка...
показать весь комментарий
24.08.2025 17:54 Ответить
Коли почнеться те виробництво, а то тільки домовленості, а на фронті не вистачає озброєння і ***********
показать весь комментарий
24.08.2025 17:42 Ответить
Найголовніше в цьому повідомленні було-би те, щоб не допустити до виробництва ЗЕбанутих шакалів, бо ці крадуть так, що за ними і не провіриш. Це єдине в чому ЗЕбануті справжні професіонали.
показать весь комментарий
24.08.2025 17:43 Ответить
Та вони навіть красти не вміють! Просто нахабно грабують поки Суд і Прокурор "свої призначенці". Мистецтво красти в тому полягає що вівці цілі, а вовки ситі...
показать весь комментарий
24.08.2025 17:59 Ответить
Русню на кукурузу, и везде, уже ******* ...
показать весь комментарий
24.08.2025 17:50 Ответить
Канада сильно далеко. Налагодити вирибництво зброi можна i в Европi, Британiя, Францiя, Прибалтика. Логiстика краща. Але не в Польщi чи Руминii, с iх ********* фермерами.
показать весь комментарий
24.08.2025 18:19 Ответить
бла бла бла

підписання папірців зельоними гнидами - імітація роботи
показать весь комментарий
24.08.2025 18:46 Ответить
 
 