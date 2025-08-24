Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции, - Шмыгаль
Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение подписали 24 августа, в День Независимости Украины.
Об этом в телеграм сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Соглашение было подписано с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни, который приехал с визитом в Киев.
Отмечается, что документ направлен на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции.
"Важно, что сегодняшние договоренности не только упростят создание украинских компаний в Канаде и будут способствовать обмену технологиями, но и помогут обеспечить Вооруженные Силы Украины современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе. Это значительно усилит нашу устойчивость и способность к противодействию российской угрозе", - подчеркнул Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підписання папірців зельоними гнидами - імітація роботи