251 6
Украина и Литва будут совместно производить дальнобойные беспилотники, - Шмыгаль
Индустрия дронов
Украина и Литва подписали Письмо о намерениях совместного производства оборонной продукции, в частности, дальнобойных беспилотников.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Так, главы Минобороны Украины и Литвы - Шмыгаль и Шакалиене - обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря Письму о намерениях.
"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - отметил министр обороны Украины.
Также, по словам Шмыгаля, стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ахметовський холуй шмигаль вирішив перевершити Оманську Гниду в підписанні пустих папірців
Оманська Гнида -28 "безпекових" угод .. шмигаленок договори про ЗАВТРАШНЄ виробництво