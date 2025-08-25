РУС
Украина и Литва будут совместно производить дальнобойные беспилотники, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Литва будет производить дальнобойные дроны совместно с Украиной

Украина и Литва подписали Письмо о намерениях совместного производства оборонной продукции, в частности, дальнобойных беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Так, главы Минобороны Украины и Литвы - Шмыгаль и Шакалиене - обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря Письму о намерениях.

"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - отметил министр обороны Украины.

Также, по словам Шмыгаля, стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности.

Также читайте: Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции, - Шмыгаль

