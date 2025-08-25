Румыния передаст Украине 23-й пакет военной помощи, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Румыния в ближайшее время передаст Киеву 23-й пакет военной помощи.

Об этом он рассказал после встречи с румынским министром обороны Ливиу-Ионуцом Моштяну в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль поблагодарил Бухарест за непоколебимую поддержку и отметил, что страна уже предоставила Украине 22 пакета военной помощи. Новый транш будет передан в ближайшее время.

Также Румыния продолжает обучение украинских пилотов F-16 и делает взносы в укрепление противовоздушной защиты. На встрече министры договорились об усилении координации между воздушными силами обеих стран.

Среди приоритетов сотрудничества - развитие промышленной кооперации в производстве дронов-перехватчиков, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников. Кроме того, стороны обсудили запуск совместных проектов через механизм SAFE, а также присоединение Румынии к инициативе PURL для поставки американского оружия украинским военным.

