РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Румынии
479 3

Румыния передаст Украине 23-й пакет военной помощи, - Шмыгаль

шмигаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Румыния в ближайшее время передаст Киеву 23-й пакет военной помощи.

Об этом он рассказал после встречи с румынским министром обороны Ливиу-Ионуцом Моштяну в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль поблагодарил Бухарест за непоколебимую поддержку и отметил, что страна уже предоставила Украине 22 пакета военной помощи. Новый транш будет передан в ближайшее время.

Также Румыния продолжает обучение украинских пилотов F-16 и делает взносы в укрепление противовоздушной защиты. На встрече министры договорились об усилении координации между воздушными силами обеих стран.

Среди приоритетов сотрудничества - развитие промышленной кооперации в производстве дронов-перехватчиков, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников. Кроме того, стороны обсудили запуск совместных проектов через механизм SAFE, а также присоединение Румынии к инициативе PURL для поставки американского оружия украинским военным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Литва будут совместно производить дальнобойные беспилотники, - Шмыгаль

Автор: 

помощь (8067) Румыния (1147) Шмыгаль Денис (2824)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3,14здоболи.
З такими 3,14здоболами парашникам і розвідку мати нема сенсу.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:19 Ответить
Пам'ятаю 87 рік .......хотіли зайти в руминський порт поповнити воду ....на рейді зустрів їхній сторожовик(дерев'яний тральшик часів 2світової) з двома "максімами"на носі та кормі... В порт не пустили ..води не дали--на той час у них бшувала холєра
показать весь комментарий
25.08.2025 12:23 Ответить
Шмигаль - НЕ ПИСТИ ‼️‼️‼️ пистун ти наш.
Спочатку отримай , розпишись А ПОТІМ ПИСТИ . Пистун феров
показать весь комментарий
25.08.2025 13:08 Ответить
 
 