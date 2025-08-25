Путін не повинен мати ілюзій, що Німеччина припинить підтримувати Україну, – віцеканцлер ФРН

Президент Росії Володимир Путін повинен знати, що підтримка України з боку Німеччини не зменшиться.

Про це віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль заявив під час неанонсованого візиту до Києва у понеділок, повідомляє Reuters.

"Путін не повинен мати ілюзій щодо того, що підтримка України з боку Німеччини може зникнути. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі. Україна може продовжувати покладатися на Німеччину", – сказав Клінгбайль, лідер Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца.

Він також закликав Путіна продемонструвати готовність до мирного процесу та наголосив, що переговори мають відбуватися за участю України, із припиненням вогню та надійними гарантіями безпеки. Він додав, що Берлін координує позиції з партнерами у цьому питанні.

Читайте також: Обхід санкцій: Російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens через китайського посередника

На тлі дискусій у Франції та Британії про можливе розгортання контингентів "коаліції охочих" канцлер Фрідріх Мерц сигналізував відкритість до участі Німеччини, попри очікувану політичну критику. За даними Мінфіну ФРН, загальний обсяг підтримки Україні від початку повномасштабної війни становить 50,5 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала понад 4 мільярди євро від ЄС. Куди спрямують кошти?