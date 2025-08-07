Обхід санкцій: Російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens через китайського посередника

Російський виробник вибухівки в обхід санкцій купив обладнання німецької компанії Siemens. Придбання цього обладнання, необхідного для автоматизації машин на Бійському олеумному заводі (БОЗ) у південному Сибіру (Росія), було здійснено через російського посередника, який закуповує промислові технології у китайських оптовиків та перепродавців.

Про це пише Reuters із посиланням на митні дані та державнимі документи про закупівлі.

Як повідомляється, Більський олеумний завод підписав угоду в жовтні 2022 року про придбання обладнання Siemens у російського посередника "Техприлад". Незадовго до закінчення 140-денного терміну поставки обладнання "Техприлад" отримав партію від китайського постачальника промислового обладнання під назвою Huizhou Funn Tek.

Зіставивши коди продукції Siemens з митними кодами та переглянувши описи в документах, було встановлено, що два регулятори потужності Siemens, надані Huizhou Funn Tek, були ідентичними моделям, замовленим російським заводом. При цьому на своєму сайті Huizhou Funn Tek вказує Siemens як компанію-"партнера".

Втім, немає жодних доказів того, що Siemens знала, що її обладнання було продано російському виробнику вибухівки.

Речник німецької машинобудівної багатонаціональної компанії заявив, що фірма суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того самого від своїх клієнтів, але додав, що деякі товари можуть потрапити до Росії без відома компанії.

Хоча добре задокументовано, що російські виробники оборонної продукції закуповували західні технології з Китаю, у звітах Reuters відстежується шлях обладнання, щоб показати, як російська оборонна фірма може отримати західне обладнання з мінімальними труднощами.

Тендерні документи в базі даних державних закупівель показали, що у 2022 та 2023 роках материнська компанія БОЗ придбала три комплекти промислового автоматизованого обладнання Siemens та вказала, що вони призначені для заводу в Бійську.

Пізніше у 2023 році "Техприлад" імпортував більше партій обладнання Siemens від іншого китайського постачальника під назвою New Source Automation Co., Ltd. Обладнання в цих партіях належало до тієї самої категорії продукції, що й пристрої, що поставлялися БОЗ.

Материнська компанія БОЗ – федеральне державне підприємство "Завод імені Я. М. Свердлова", – вже підпадає під санкції США та Європейського Союзу за сприяння воєнним зусиллям Росії.

Як повідомлялося, раніше в серпні прокуратура Мюнхена (Німеччина) провела обшуки в машинобудівній компанії Spinner за підозрою у поставці верстатів до Росії.

У березні німецький суд вирішив розпочати кримінальний процес проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій – вони допомагали експортувати газові турбіни Siemens до окупованого Росією укранського Криму.

Після запровадження санкцій ЄС проти Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення та постачання до країни. У травні того ж року концерн оголосив про намір піти з російського ринку після 170 років присутності у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

У січні цього року повідомлялося, що російська держкорпорація "Росатом" планує подати позов проти німецької компанії Siemens за те, що остання не стала постачати обладнання на АЕС, що будується в Туреччині.