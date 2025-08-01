Обхід санкцій: Німецьку компанію підозрюють у поставках верстатів у Росію

Прокуратура Мюнхена (Німеччина) провела обшуки в машинобудівній компанії Spinner за підозрою у поставці верстатів до Росії.

Про це повідомляють німецькі видання, зокрема Merkur і Süddeutsche Zeitung, передає LIGA.net.

За даними німецьких правоохоронців, компанія в обхід санкцій поставила до Росію понад 20 високоточних верстатів загальною вартістю близько 5,5 млн євро.

У результаті звинувачення висунуто трьом співробітникам підприємства.

Обшуки також пройшли у філіях компанії у Штутгарті та Болгарії.

Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH також має виробництво в Туреччині.

Прокуратура посилається на репортаж телеканалу Arte від кінця квітня, де детально простежується експорт верстата Spinner. Згідно із сюжетом, верстат було продано російській оборонній компанії через треті країни, частково з підробленими документами.

Під час розслідування в середині лютого 2025 року було конфісковано верстат Spinner, який підпадає під санкційні обмеження. За експортними документами, він мав бути вивезений у серпні 2023 року з Німеччини через Польщу та Білорусь до Узбекистану.

Слідство підозрює, що верстат насправді було надано пов'язаною з виробником російською фірмою. Також є дані про можливі поставки через Туреччину та Китай.

У репортажі Arte один із трьох керуючих компанії Ніколаус Спіннер відкидав звинувачення, стверджуючи, що верстат продали узбецькому виробнику сільгосптехніки. Проте менеджер узбецької компанії заявив журналістам про відсутність таких купівель.

У вересні 2023 року Національне агентство із запобігання корупції України внесло 14 російських імпортерів верстатів Spinner до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції.

За інформацією НАЗК, із заводу в Туреччині відправлено черговий універсальний німецький верстат Spinner для російської компанії "Сіровський механічний завод". Росії потрібен цей верстат для нарощування виробництва уламково-фугасних снарядів для танків.

На сайті Spinner своєю чергою розміщено декларацію про дотримання санкцій проти Росії та Білорусі, а з 2025 року компанія готує впровадження GPS-відстеження нових верстатів.

Раніше повідомлялося, що зареєстрована в Литві платформа, заснована двома громадянами Росії, дозволила десяткам мільйонів євро надійти до Росії, таким чином оминаючи санкційні обмеження, які ускладнюють платежі російським компаніям.

До того стало відомо, що величезна кількість деталей найбільших у світі виробників літаків Airbus та Boeing потрапляє до Росії, незважаючи на санкції, хоча при цьому самі компанії стверджують, що дотримуються санкційного режиму. Так, після лютого 2022 року до Росії потрапили авіаційні деталі на суму не менш як 1 млрд євро.