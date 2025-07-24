Литовська компанія, заснована росіянами, допомагає переказувати в РФ десятки мільйонів євро, – розслідування

Зареєстрована в Литві платформа, заснована двома громадянами Росії, дозволила десяткам мільйонів євро надійти до Росії, таким чином оминаючи санкційні обмеження, які ускладнюють платежі російським компаніям.

Про це свідчить розслідування LRT.

Так, компанія EasyStaff, заснована у Вільнюсі наприкінці 2020 року громадянами Росії Віталієм Михайловим та Євгенієм Федоровим, виступає посередником, який дозволяє фірмам – багато з яких базуються в Європейському Союзі або США – наймати та платити російським фрілансерам.

Офіційна статистика показує, що лише у 2023 році через EasyStaff до Росії було спрямовано понад 50 млн євро, що склало основну частину раптового зростання імпорту ІТ-послуг з Росії до Литви.

Хоча санкції Європейського Союзу та США значною мірою відрізали російські банки від глобальної платіжної системи SWIFT, EasyStaff дозволяє клієнтам обходити ці бар'єри, пропонуючи альтернативні методи, включно з кратковими платежами, PayPal, Skrill та криптовалютою.

Згідно з даними Державного агентства даних Литви, імпорт комп'ютерних послуг із Росії зріс з 2,64 млн євро в 2023 році до понад 56 млн євро в 2024 році – майже вдвічі більше, ніж до пандемії коронавірусу.

Однак жодна державна установа спочатку не змогла пояснити це зростання. Банк Литви перенаправив запити до національного управління статистики, яке заявило, що не може розкрити, які компанії були причетні.

Тим часом Міністерство економіки та інновацій Литви високо оцінило загальне зниження торгівлі з Росією, не коментуючи подробиці.

Експерти з технологій також висловили здивування. Деякі підозрювали, що дані були недосконалими; інші були здивовані, чому литовські фірми звертаються до російських ІТ-послуг, при цьому розриваючи всі ділові зв'язки через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

Зрештою, слідча група LRT виявила, що одна компанія – EasyStaff – склала переважну більшість із загальної суми у 56 млн євро.

EasyStaff описує себе як глобальну платформу, яка допомагає компаніям наймати та оплачувати фрілансерів через кордони. На практиці вона служить мостом для підприємств у ЄС та США, які бажають наймати російських працівників, не співпрацюючи безпосередньо з банками, що перебувають під санкціями.

Хоча Михайлов наполягає на тому, що компанія в першу чергу орієнтується на світові ринки, і заперечує, що її основною клієнтурою є росіяни, власні рекламні матеріали EasyStaff розповідають іншу історію. Багато її клієнтів із "історії успіху" керуються громадянами Росії, а співробітники компанії, зазначені в LinkedIn, здебільшого є російськомовними.

В інтерв'ю 2024 року, опублікованому на сайті компанії, Михайлов описав, як "російськомовні компанії все ще віддають перевагу найму російськомовного персоналу" і як EasyStaff допомагає зробити це можливим.

На запитання LRT, чи допомагає їхня платформа російському бізнесу оминати санкції, Михайлов відповів, що компанія не порушує жодних санкцій, працює лише з банками, які не підпадають під санкції. Крім того, дві юридичні фірми консультують EasyStaff щодо забезпечення повного дотримання санкцій.

Оскільки EasyStaff не має ліцензії як платіжна установа в Литві, вона не регулюється Банком Литви. Речник центрального банку заявив, що EasyStaff, ймовірно, працює як торговельний майданчик, який сприяє укладенню угод про надання послуг, а не виконує платежі самостійно.

Однак Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) підтвердила, що їй відомо про компанію, яка зареєстрована як кредитний та фінансовий посередник через транскордонні транзакції, що перевищують 100 тис. євро на рік. FNTT заявила, що не виявила жодних загроз в діяльності EasyStaff.

Незважаючи на тисячі рахунків-фактур, поданих до податкової служби Литви, та відповідні перекази на рахунки в російських банках, регуляторні органи не виявляли жодних тривожних сигналів.

Раніше Литва звинуватила російських імпортерів у використанні медичних винятків із санкцій для отримання товарів подвійного призначення для потреб російської армії.

Перед тим повідомлялося, що Литві потрібно приблизно 120 млн євро для посилення безпеки на кордоні з Росією.