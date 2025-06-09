Литві необхідно 120 мільйонів євро на посилення безпеки на кордоні з Росією, – міністр

Литві потрібно приблизно 120 млн євро для посилення безпеки на кордоні з Росією.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, передає LRT.

"Загальна сума перевищує 120 млн євро. Ми обговоримо потенційні варіанти фінансування найближчим часом у рамках процесу планування бюджету. Ми також шукаємо європейські джерела фінансування й уже маємо деякі початкові висновки. Забезпечення фінансування може бути можливим найближчим часом", – сказав Кондратович.

Він пояснив, що фінансування в першу чергу буде спрямоване на будівництво "фізичного бар'єру", модернізацію систем спостереження та придбання системи боротьби з дронів для цієї ділянки кордону.

Кордон Литви з Калінінградською областю Росії простягається приблизно на 275 кілометрів. Частини існуючої інфраструктури вже укріплені.

За словами Кондратовича, порушення кордону та інциденти вздовж кордону з Росією трапляються рідко.

На початку травня повідомлялося, що уряд Литви спрямує 1,1 млрд євро на зміцнення своїх кордонів із Білоруссю та Росією.

Також стало відомо, що в Сеймі Литви також розглянуть зміни до законодавства, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.

Литва та її балтійські сусіди Латвія та Естонія, які межують із Росією, побоюються, що вони можуть опинитися наступними під прицілом Москви, якщо вона переможе у війні проти України.

Усі три країни посилюють свою оборону після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та посилюють заходи безпеки на кордонах через кризу, спричинену людиною та мігрантами.