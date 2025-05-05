Литва витратить понад 1 мільярд євро на укріплення кордону з Росією та Білоруссю

Уряд Литви спрямує 1,1 мільярда євро на зміцнення своїх кордонів з Білоруссю та Росією.

Проєкт розрахований на 10 років, повідомили у Міністерстві оборони Литви, передає Радіо Свобода.

У міністерстві уточнили, що наразі триває "інтенсивна" робота з визначення того, як "забезпечити цілісність Балтійської оборонної лінії".

Зокрема, 800 мільйонів євро із загальної суми буде витрачено на протитанкові міни. Крім того, планують створити протитанкові системи та інші фортифікаційні споруди поблизу так званого Сувальського коридору – 70-кілометрової ділянки, що з’єднує країни Балтії з Польщею і межує з одного боку з російським анклавом Калінінград, а з іншого – із Білоруссю.

Також уряд Литви планує поглибити зрошувальні канали, відновити ліси у прикордонних районах та висадити дерева на ключових дорогах для захисту цивільного населення та військових.

Додаткові заходи включають "можливості радіоелектронної боротьби, системи боротьби з безпілотниками та посилення системи спостереження та раннього попередження", заявили у Міноборони країни.

Очікується, що цей план дозволить Литві "блокувати та уповільнювати дії ворожих держав".

Для цього країни Балтії, а також Фінляндія та Польща цього року вирішили вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє придбання, виробництво, накопичення або використання протипіхотних мін.

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Як повідомлялося, у Сеймі Литви також розглянуть зміни до законодавства, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.

Литва та її балтійські сусіди Латвія та Естонія, які межують із Росією, побоюються, що вони можуть опинитися наступними під прицілом Москви, якщо вона переможе у війні проти України.

Усі три країни посилюють свою оборону після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та посилюють заходи безпеки на кордонах через кризу, спричинену людиною та мігрантами.

У січні Вільнюс оголосив про плани витрачати 5-6% свого ВВП на оборону щорічно з 2026 по 2030 рік.