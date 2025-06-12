Росія використовує медичні винятки із санкцій для експорту товарів подвійного призначення, – МЗС Литви

Литва звинуватила російських імпортерів у використанні медичних винятків із санкцій для отримання товарів подвійного призначення для потреб російської армії.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Литви Габія Грігайте-Даугірде, передає Bloomberg.

Митна служба балтійської країни минулого року відмовила в експорті 28 854 товарів, що прямували до Росії та Білорусі, "під приводом медичного винятку".

Грігайте-Даугірде зазначила, що виняток застосовується автоматично в усіх сферах, що свідчить про те, що митники тепер обтяжені ретельним перевірками перед тим, як товари потраплять до Росії.

Заступниця міністра закликала Європейський Союз надати державам-членам більше повноважень для усунення лазівок, а це означає, що експортери повинні самі подавати заявки на застосування винятків до своїх товарів, перш ніж їх можна буде відправити.

Продукція як військового, так і цивільного застосування, або так звані товари подвійного використання, потрапила під пильну увагу та була санкціонована, оскільки вона часто містить компоненти та технології, необхідні для виробництва зброї.

"Ми спостерігали, як деталі для автомобілів, холодильників, копіювальних апаратів та інших видів мікроелектроніки експортуються безпосередньо до Росії із ствердженням, що вони призначені для медичного використання в Росії", – сказала Грігайте-Даугірде.

Зараз Євросоюз розглядає 18 пакет санкцій проти Росії, проте Литва вважає, що потрібно зробити більше, ніж передбачає новий пакет обмежень.

Грігайте-Даугірде заявила, що, оскільки Росія переходить до повноцінної воєнної економіки, її пошук високоякісних західних технологій став "відчайдушним".

Залишення автоматичних винятків із санкцій для медичних товарів схоже на "закриття дверей, але залишення замкової щілини", через яку Росія "обов’язково знайде спосіб пройти", додала Грігайте-Даугірде.

Раніше повідомлялося, що Литві потрібно приблизно 120 млн євро для посилення безпеки на кордоні з Росією.

До того стало відомо, що Європейська Комісія представила новий 18 пакет санкцій проти Росії, куди мають увійти, з-моміж іншого, зниження граничної ціни на нафту та обмеження "тіньового флоту".

20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії. Крім того, ЄС вніс до санкційних списків цілу низку фізичних та юридичних осіб, зокрема одну з найбільших російських нафтових компаній "Сургутнєфтєгаз".