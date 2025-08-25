УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Підтримка енергетики України
772 10

Росія б’є по енергетичній інфраструктурі України, щоб зірвати підготовку до зими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні

Україна потребує підтримки у закупівлі газу через удари РФ з видобутку та енергогенерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на спільній пресконференції прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу", - сказав він.

Нагадаємо, у 2026 році Норвегія планує виділити Україні 8,5 млрд доларів у межах програми підтримки Нансена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія надасть Україні ППО на $696 млн

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Норвегія (812) енергетика (2660)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Так і в нас є ракети -довгі ептуни, паляниці, фламінго...
Ми теж можемо відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 14:06 Відповісти
+4
А чого ж ти, як Верховний Головнокомандуаач не надаш наказ на зеркальну відповідь? Як шо КР "Фламінго" не 3,14...ж, то до Ямальського хреста достає. 5-7 одиниць повинно вистачити. Аааа у тебе ж бункер теплий зі всіма зручностями і мівіною та і дітки десь у Італії під охороною то ж тобі до сраці
показати весь коментар
25.08.2025 14:07 Відповісти
+3
Кожен долар допомоги не загубиться - він надійно осяде в кишенях очільників - Зеля
показати весь коментар
25.08.2025 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен долар допомоги не загубиться - він надійно осяде в кишенях очільників - Зеля
показати весь коментар
25.08.2025 14:06 Відповісти
Так і в нас є ракети -довгі ептуни, паляниці, фламінго...
Ми теж можемо відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 14:06 Відповісти
і всі ті ракети в єдиному шмарафоні. потужно і незламно. як завжди у лідора галактики
показати весь коментар
25.08.2025 15:07 Відповісти
А чого ж ти, як Верховний Головнокомандуаач не надаш наказ на зеркальну відповідь? Як шо КР "Фламінго" не 3,14...ж, то до Ямальського хреста достає. 5-7 одиниць повинно вистачити. Аааа у тебе ж бункер теплий зі всіма зручностями і мівіною та і дітки десь у Італії під охороною то ж тобі до сраці
показати весь коментар
25.08.2025 14:07 Відповісти
Місцеві синоптики прогнозували теплу зиму..Сьогодні зранку +8,на дворі серпень місяць..
показати весь коментар
25.08.2025 14:11 Відповісти
Підготовка до зими починається весною. Тут вже осінь, А Зельоним розпочати підготовку Пуйло заважає.
показати весь коментар
25.08.2025 14:13 Відповісти
а ти за щоку на що зміняв . на чізбургер?
показати весь коментар
25.08.2025 15:08 Відповісти
Так ви і без ударів к@ц@пів куй поклали на підготовку до зими.
Глущенко тепер не при ділах.
Котін також ує🤬ав.
Тепер можна призначати на цю посаду когось з опозиції або серед своїх знайти цара-відбувайла і все скинути на нього.
Енегрооб'єкти захищені?
Куя!!!
А що там твій гігават потужності Вова?
Гігаватнік🤭😆😂
показати весь коментар
25.08.2025 15:06 Відповісти
нічосє, сам допетрав чи єрмак нашепотів?
показати весь коментар
25.08.2025 15:14 Відповісти
 
 