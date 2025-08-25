Росія б’є по енергетичній інфраструктурі України, щоб зірвати підготовку до зими, - Зеленський
Україна потребує підтримки у закупівлі газу через удари РФ з видобутку та енергогенерації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на спільній пресконференції прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявив президент України Володимир Зеленський.
"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу", - сказав він.
Нагадаємо, у 2026 році Норвегія планує виділити Україні 8,5 млрд доларів у межах програми підтримки Нансена.
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
показати весь коментар25.08.2025 14:06 Відповісти Посилання
+4 Старый зольдат
показати весь коментар25.08.2025 14:07 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.08.2025 14:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми теж можемо відповісти
Глущенко тепер не при ділах.
Котін також ує🤬ав.
Тепер можна призначати на цю посаду когось з опозиції або серед своїх знайти цара-відбувайла і все скинути на нього.
Енегрооб'єкти захищені?
Куя!!!
А що там твій гігават потужності Вова?
Гігаватнік🤭😆😂