Росія б’є по енергетичній інфраструктурі України, щоб зірвати підготовку до зими, - Зеленський

Україна потребує підтримки у закупівлі газу через удари РФ з видобутку та енергогенерації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на спільній пресконференції прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу", - сказав він.

Нагадаємо, у 2026 році Норвегія планує виділити Україні 8,5 млрд доларів у межах програми підтримки Нансена.

