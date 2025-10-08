Правительство одобрило План прохождения зимы: во всех областях будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов

Кабмин Украины утвердил единую дорожную карту действий для всех министерств и служб для прохождения зимнего периода.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, План прохождения зимы предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции.

"В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов. Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов", - заявила Свириденко.

Также она сообщила, что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

В правительстве продлили действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:

для населения - 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений - 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

"Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеет новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике. Цель - пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы", - добавила премьер.

