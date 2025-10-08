РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8711 посетитель онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины Тарифы на электроэнергию
614 15

Правительство одобрило План прохождения зимы: во всех областях будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов

Премьер Юлия Свириденко

Кабмин Украины утвердил единую дорожную карту действий для всех министерств и служб для прохождения зимнего периода.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, План прохождения зимы предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции.

"В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов. Это поможет слаженно действовать для предупреждения и быстрой ликвидации последствий вражеских обстрелов", - заявила Свириденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики, - Зеленский после совещания со Свириденко

Также она сообщила, что фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 года.

В правительстве продлили действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:

  • для населения - 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);
  • для бюджетных учреждений - 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

"Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеет новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике. Цель - пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы", - добавила премьер.

Читайте также: Удары РФ по газовой инфраструктуре Украины окажут негативное влияние на энергорынок Европы, - Reuters

Автор: 

Газ (10287) Кабмин (14129) энергетика (2648) Тарифы на электроэнергию (2225) Свириденко Юлия (245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ну , фсьо - тепер можна спати спокійно ! 😇
показать весь комментарий
08.10.2025 21:00 Ответить
+6
нарешті дійсно потужні та незламні дії ™
показать весь комментарий
08.10.2025 21:04 Ответить
+3
Антикризові штаби будуть крутити генератори - норм хід - бабла ці штаби собі накрутять більше - чим людям світла
показать весь комментарий
08.10.2025 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну , фсьо - тепер можна спати спокійно ! 😇
показать весь комментарий
08.10.2025 21:00 Ответить
Антикризові штаби будуть крутити генератори - норм хід - бабла ці штаби собі накрутять більше - чим людям світла
показать весь комментарий
08.10.2025 21:02 Ответить
Головне - це штаби!

до 31 березня 2026 року. - а після?
показать весь комментарий
08.10.2025 21:03 Ответить
а після срака - потрібно же брату корупціонеру-ухилянту свириденко в Лондоні на щось харчуватись

та і 4кратному ухилянту відкат запланувати
показать весь комментарий
08.10.2025 21:05 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2025 21:03 Ответить
Свириденко еще в самом начале ставила задачу по увеличение планов на 40%. Все збс.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:03 Ответить
нарешті дійсно потужні та незламні дії ™
показать весь комментарий
08.10.2025 21:04 Ответить
Головна функція "антикризових штабів" полягатиме як завжди у констатації давно відомих фактів і пропозиціях населенню рятувати себе самостійно.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:05 Ответить
я так зрозумів що головна риса прем'єра - це киздІти та кІздити..

ну і фото на фоні прапорів України та ЄС . ВСЬО

ну бажано ще мати ухилянта брата корупціонера на крові українців як бонус.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:08 Ответить
я дрова вже купив

а свої свириденковські плани засуньте дєрьмаку в ОПу
показать весь комментарий
08.10.2025 21:16 Ответить
все правильно!
дебілкє свириденкі не треба нічого вигадувати!
пуштуна повернуть, він знає як пройти зиму та захистити все на світі, але за мільярди!
справа шмигаля невмируща!!!!
показать весь комментарий
08.10.2025 21:29 Ответить
пам'ятаю "пункти незламності" у Київській області 2023 року:

що треба - принось з собою
показать весь комментарий
08.10.2025 21:46 Ответить
АнтиФризові штаби. Потужно.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:00 Ответить
 
 