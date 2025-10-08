Уряд схвалив План проходження зими: в усіх областях працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів

Кабмін України затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб для проходження зимового періоду.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, План проходження зими передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції.

"В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", - заявила Свириденко.

Також вона повідомила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

В уряді продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

"Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", - додала прем'єрка.

