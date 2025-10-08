УКР
595 15

Уряд схвалив План проходження зими: в усіх областях працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів

Прем’єрка Юлія Свириденко

Кабмін України затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб для проходження зимового періоду.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, План проходження зими передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції.

"В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", - заявила Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту об’єктів енергетики, - Зеленський після наради зі Свириденко

Також вона повідомила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року

В уряді продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

  • для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);
  • для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

"Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", - додала прем'єрка.

Читайте також: Масована атака РФ на Харків: енергопостачання відновлено, - "Харківобленерго"

газ (10689) Кабмін (14406) енергетика (2734) електроенергія (6404) Свириденко Юлія (520)
Топ коментарі
+7
Ну , фсьо - тепер можна спати спокійно ! 😇
08.10.2025 21:00 Відповісти
+6
нарешті дійсно потужні та незламні дії ™
08.10.2025 21:04 Відповісти
+3
Антикризові штаби будуть крутити генератори - норм хід - бабла ці штаби собі накрутять більше - чим людям світла
08.10.2025 21:02 Відповісти
Головне - це штаби!

до 31 березня 2026 року. - а після?
08.10.2025 21:03 Відповісти
а після срака - потрібно же брату корупціонеру-ухилянту свириденко в Лондоні на щось харчуватись

та і 4кратному ухилянту відкат запланувати
08.10.2025 21:05 Відповісти
08.10.2025 21:03 Відповісти
Свириденко еще в самом начале ставила задачу по увеличение планов на 40%. Все збс.
08.10.2025 21:03 Відповісти
Головна функція "антикризових штабів" полягатиме як завжди у констатації давно відомих фактів і пропозиціях населенню рятувати себе самостійно.
08.10.2025 21:05 Відповісти
я так зрозумів що головна риса прем'єра - це киздІти та кІздити..

ну і фото на фоні прапорів України та ЄС . ВСЬО

ну бажано ще мати ухилянта брата корупціонера на крові українців як бонус.
08.10.2025 21:08 Відповісти
я дрова вже купив

а свої свириденковські плани засуньте дєрьмаку в ОПу
08.10.2025 21:16 Відповісти
все правильно!
дебілкє свириденкі не треба нічого вигадувати!
пуштуна повернуть, він знає як пройти зиму та захистити все на світі, але за мільярди!
справа шмигаля невмируща!!!!
08.10.2025 21:29 Відповісти
пам'ятаю "пункти незламності" у Київській області 2023 року:

що треба - принось з собою
08.10.2025 21:46 Відповісти
АнтиФризові штаби. Потужно.
08.10.2025 22:00 Відповісти
 
 