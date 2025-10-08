Уряд схвалив План проходження зими: в усіх областях працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів
Кабмін України затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб для проходження зимового періоду.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, План проходження зими передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції.
"В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів", - заявила Свириденко.
Також вона повідомила, що фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.
В уряді продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:
- для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);
- для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).
"Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", - додала прем'єрка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до 31 березня 2026 року. - а після?
та і 4кратному ухилянту відкат запланувати
ну і фото на фоні прапорів України та ЄС . ВСЬО
ну бажано ще мати ухилянта брата корупціонера на крові українців як бонус.
а свої свириденковські плани засуньте дєрьмаку в ОПу
дебілкє свириденкі не треба нічого вигадувати!
пуштуна повернуть, він знає як пройти зиму та захистити все на світі, але за мільярди!
справа шмигаля невмируща!!!!
що треба - принось з собою