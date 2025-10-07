УКР
Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту об’єктів енергетики, - Зеленський після наради зі Свириденко

Зеленський провів нараду зі Свириденко

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо енергетичної ситуації в Україні.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський заслухав доповідь прем'єрки щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.

"Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше", - заявив він.

Голова держави доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав він.

Зеленський Володимир (25731) енергетика (2728) електроенергія (6400) Свириденко Юлія (519)
+5
07.10.2025 18:00 Відповісти
+1
Пішло в кишені Зельоним. Як і укріплення. Які є тільки на папері.

07.10.2025 18:17 Відповісти
+1
справа шмигаля невмируща!
дебілка свириденка, клич пуштуна, він професійний будівник укриттів!
07.10.2025 18:29 Відповісти
07.10.2025 18:00 Відповісти
Ти пожартував??? Це одоробло!!!
07.10.2025 18:06 Відповісти
сарказм ловимо чи де ?
07.10.2025 18:07 Відповісти
Мабуть, і законодавство України почитали на цій зустрічі щодо своїх ОБОВЯЗКІВ ще з 2019 року в частині,

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) {Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}
а також,

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
07.10.2025 18:08 Відповісти
Укриття для енергетиків повинні зробити ще три роки тому!!! А зараз під дронами особисто у прифронтовій зоні це як??? Довбойоби!!!
07.10.2025 18:09 Відповісти
Ніхто нічого робити не буде - бабло просто освоять потрібні люди на місцях.
07.10.2025 18:52 Відповісти
Шурмі на зарплату...
07.10.2025 18:16 Відповісти
Пішло в кишені Зельоним. Як і укріплення. Які є тільки на папері.

07.10.2025 18:17 Відповісти
Браво !
07.10.2025 18:37 Відповісти
найєм це просто еталон шалави
07.10.2025 18:40 Відповісти
А чого можна було очікувати від пуштуна внайом?
07.10.2025 18:54 Відповісти
справа шмигаля невмируща!
дебілка свириденка, клич пуштуна, він професійний будівник укриттів!
07.10.2025 18:29 Відповісти
Наема смотрящим консультантом чего не поставили? Потужно би освоили деньги.
07.10.2025 18:33 Відповісти
вже почали заправки та єнерго підстанції сітками завішувать. Не металевими, а на вигляд звичайними. Ось на це 1.5 піде?
07.10.2025 18:37 Відповісти
07.10.2025 18:39 Відповісти
Ми скільки ще піска купимо.
07.10.2025 18:46 Відповісти
обезьяне наему дайте- он знает как освоить
07.10.2025 18:46 Відповісти
Не забудьте про трамвай в Мариуполе, он требует продолжения финансирования!
07.10.2025 18:46 Відповісти
07.10.2025 18:57 Відповісти
 
 