Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту об’єктів енергетики, - Зеленський після наради зі Свириденко
Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо енергетичної ситуації в Україні.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський заслухав доповідь прем'єрки щодо відновлення в областях після російських ударів по енергетиці.
"Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення. Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше", - заявив він.
Голова держави доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року.
"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав він.
