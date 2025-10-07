УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10324 відвідувача онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
840 11

Тривалих відключень світла та газу поки не очікується, - Міненерго

блекаут,відключення,електрика,світло,темрява

Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням усіх можливих викликів, проте говорити про тривалі відключення електрики та газу для споживачів наразі зарано.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Вона зазначила, що ситуація перебуває під контролем, і влада робить усе необхідне, щоб уникнути довготривалих перебоїв. "Маємо досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. Тому готові до різних, в тому числі найгірших варіантів, але дуже сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зберегти стабільність енергосистеми і обійтися без довготривалих відключень", - сказала Гринчук.

Читайте також: Через російські обстріли є знеструмлення у 5 областях, на Чернігівщині діють графіки відключень, – "Укренерго"

Щодо Чернігівської області, де після атак РФ діють погодинні графіки відключень електроенергії, очільниця Міненерго не стала прогнозувати точний термін їх скасування. За її словами, об’єкти відновлюються кілька разів на день, і поки що графіки відключень не створюють серйозних проблем для населення.

Щодо можливих відключень газу, міністерка повідомила, що розглядаються різні сценарії, однак наразі робиться все можливе, щоб не застосовувати графіки обмежень.

"Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але використовуючи досвід в електриці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми", - підкреслила глава Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

газ (10680) електроенергія (6400) Міненерго (1476)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Сплюньте, бовдури. Не розумію, на хєра і для кого під час війни ці безглузді звіти.
показати весь коментар
07.10.2025 14:09 Відповісти
+6
Дебіли таке писати
показати весь коментар
07.10.2025 14:20 Відповісти
+6
Чернігів та Шостка вже з вами не згодні.
показати весь коментар
07.10.2025 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки це радує.
показати весь коментар
07.10.2025 13:56 Відповісти
наразі ...
показати весь коментар
07.10.2025 14:07 Відповісти
Сплюньте, бовдури. Не розумію, на хєра і для кого під час війни ці безглузді звіти.
показати весь коментар
07.10.2025 14:09 Відповісти
Поки.
показати весь коментар
07.10.2025 14:19 Відповісти
Дебіли таке писати
показати весь коментар
07.10.2025 14:20 Відповісти
Чернігів та Шостка вже з вами не згодні.
показати весь коментар
07.10.2025 14:21 Відповісти
😕🤔👺
показати весь коментар
07.10.2025 14:30 Відповісти
*********
показати весь коментар
07.10.2025 14:31 Відповісти
значить скоро відключення
показати весь коментар
07.10.2025 14:51 Відповісти
Сьогоднішній владі повірити - себе тричі обдурити.
показати весь коментар
07.10.2025 15:03 Відповісти
Це така "підготовка" від "зелених" для народу, що будуть знову в ручному режимі гратися не лише з електрикою, а й газом? Щоб зговірливіші були до капітуляції, чи щоб торгувати газом з Європою, поки населення "ссе лапу" без газу? А що там в сховищах?
показати весь коментар
07.10.2025 16:15 Відповісти
 
 