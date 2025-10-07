Тривалих відключень світла та газу поки не очікується, - Міненерго

Сценарії проходження опалювального сезону розроблені з урахуванням усіх можливих викликів, проте говорити про тривалі відключення електрики та газу для споживачів наразі зарано.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Вона зазначила, що ситуація перебуває під контролем, і влада робить усе необхідне, щоб уникнути довготривалих перебоїв. "Маємо досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. Тому готові до різних, в тому числі найгірших варіантів, але дуже сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться зберегти стабільність енергосистеми і обійтися без довготривалих відключень", - сказала Гринчук.

Читайте також: Через російські обстріли є знеструмлення у 5 областях, на Чернігівщині діють графіки відключень, – "Укренерго"

Щодо Чернігівської області, де після атак РФ діють погодинні графіки відключень електроенергії, очільниця Міненерго не стала прогнозувати точний термін їх скасування. За її словами, об’єкти відновлюються кілька разів на день, і поки що графіки відключень не створюють серйозних проблем для населення.

Щодо можливих відключень газу, міністерка повідомила, що розглядаються різні сценарії, однак наразі робиться все можливе, щоб не застосовувати графіки обмежень.

"Раніше ми графіки відключення газу не застосовували, але використовуючи досвід в електриці, напрацювали їх. Утім, робимо все можливе, щоб не застосовувати такі механізми", - підкреслила глава Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ