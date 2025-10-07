Длительных отключений света и газа пока не ожидается, - Минэнерго

Сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех возможных вызовов, однако говорить о длительных отключениях электричества и газа для потребителей пока рано.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Она отметила, что ситуация находится под контролем, и власть делает все необходимое, чтобы избежать длительных перебоев. "Имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. Поэтому готовы к различным, в том числе худшим вариантам, но очень надеемся, что совместными усилиями нам удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений", - сказала Гринчук.

Относительно Черниговской области, где после атак РФ действуют почасовые графики отключений электроэнергии, глава Минэнерго не стала прогнозировать точный срок их отмены. По ее словам, объекты восстанавливаются несколько раз в день, и пока графики отключений не создают серьезных проблем для населения.

Относительно возможных отключений газа, министр сообщила, что рассматриваются различные сценарии, однако сейчас делается все возможное, чтобы не применять графики ограничений.

"Раньше мы графики отключения газа не применяли, но используя опыт в электричестве, наработали их. Впрочем, делаем все возможное, чтобы не применять такие механизмы", - подчеркнула глава Минэнерго.

