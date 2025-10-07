РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11230 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
669 10

Длительных отключений света и газа пока не ожидается, - Минэнерго

блекаут, отключение, электричество, свет, темнота

Сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех возможных вызовов, однако говорить о длительных отключениях электричества и газа для потребителей пока рано.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Она отметила, что ситуация находится под контролем, и власть делает все необходимое, чтобы избежать длительных перебоев. "Имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. Поэтому готовы к различным, в том числе худшим вариантам, но очень надеемся, что совместными усилиями нам удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений", - сказала Гринчук.

Читайте также: Из-за российских обстрелов есть обесточивание в 5 областях, на Черниговщине действуют графики отключений, - "Укрэнерго"

Относительно Черниговской области, где после атак РФ действуют почасовые графики отключений электроэнергии, глава Минэнерго не стала прогнозировать точный срок их отмены. По ее словам, объекты восстанавливаются несколько раз в день, и пока графики отключений не создают серьезных проблем для населения.

Относительно возможных отключений газа, министр сообщила, что рассматриваются различные сценарии, однако сейчас делается все возможное, чтобы не применять графики ограничений.

"Раньше мы графики отключения газа не применяли, но используя опыт в электричестве, наработали их. Впрочем, делаем все возможное, чтобы не применять такие механизмы", - подчеркнула глава Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Газ (10277) Тарифы на электроэнергию (2222) Минэнерго (391)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Сплюньте, бовдури. Не розумію, на хєра і для кого під час війни ці безглузді звіти.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:09 Ответить
+5
Дебіли таке писати
показать весь комментарий
07.10.2025 14:20 Ответить
+4
Чернігів та Шостка вже з вами не згодні.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки це радує.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:56 Ответить
наразі ...
показать весь комментарий
07.10.2025 14:07 Ответить
Сплюньте, бовдури. Не розумію, на хєра і для кого під час війни ці безглузді звіти.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:09 Ответить
Поки.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:19 Ответить
Дебіли таке писати
показать весь комментарий
07.10.2025 14:20 Ответить
Чернігів та Шостка вже з вами не згодні.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:21 Ответить
😕🤔👺
показать весь комментарий
07.10.2025 14:30 Ответить
*********
показать весь комментарий
07.10.2025 14:31 Ответить
значить скоро відключення
показать весь комментарий
07.10.2025 14:51 Ответить
Сьогоднішній владі повірити - себе тричі обдурити.
показать весь комментарий
07.10.2025 15:03 Ответить
 
 