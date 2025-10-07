Через російські обстріли є знеструмлення у 5 областях, на Чернігівщині діють графіки відключень, – "Укренерго"
Внаслідок повторних атак Росії вранці 7 жовтня знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Донецькій областях.
На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено застосовує погодинні відключення світла у двох чергах, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Наразі енергетики відновлюють роботу пошкодженого обладнання та заживлюють споживачів. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ускладнюють повітряні тривоги.
Водночас споживання електроенергії залишається високим і зранку 7 жовтня утримується на рівні попереднього дня. Причина – хмарна погода у більшості областей, що знижує ефективність побутових СЕС.
Відтак, в "Укренерго" закликають ощадливо користуватися електрикою та не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години пікового навантаження з 17:00 до 22:00.
Раніше повідомлялось, що ворог обстріляв Ічнянщину на Чернігівщині, зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.
Після цього, Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль