Через російські обстріли є знеструмлення у 5 областях, на Чернігівщині діють графіки відключень, – "Укренерго"

Внаслідок повторних атак Росії вранці 7 жовтня знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Донецькій областях.

На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено застосовує погодинні відключення світла у двох чергах, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Наразі енергетики відновлюють роботу пошкодженого обладнання та заживлюють споживачів. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ускладнюють повітряні тривоги.

Водночас споживання електроенергії залишається високим і зранку 7 жовтня утримується на рівні попереднього дня. Причина – хмарна погода у більшості областей, що знижує ефективність побутових СЕС.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відтак, в "Укренерго" закликають ощадливо користуватися електрикою та не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години пікового навантаження з 17:00 до 22:00.

Раніше повідомлялось, що ворог обстріляв Ічнянщину на Чернігівщині, зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

Після цього, Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів.