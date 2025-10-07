БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
39 0

Через російські обстріли є знеструмлення у 5 областях, на Чернігівщині діють графіки відключень, – "Укренерго"

електрика,енергетика,енергосистема,ремонт,світло
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Внаслідок повторних атак Росії вранці 7 жовтня знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Донецькій областях.

На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено застосовує погодинні відключення світла у двох чергах, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Наразі енергетики відновлюють роботу пошкодженого обладнання та заживлюють споживачів. Водночас аварійно-відновлювальні роботи ускладнюють повітряні тривоги.

Водночас споживання електроенергії залишається високим і зранку 7 жовтня утримується на рівні попереднього дня. Причина – хмарна погода у більшості областей, що знижує ефективність побутових СЕС.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Відтак, в "Укренерго" закликають ощадливо користуватися електрикою та не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години пікового навантаження з 17:00 до 22:00.

Раніше повідомлялось, що ворог обстріляв Ічнянщину на Чернігівщині, зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

Після цього, Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів.

Автор: 

росія (15272) атака (49) електроенергія (4387) Електрика (1244) відключення світла (619)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 