Росія знову завдала удару по енергооб’єктах на Чернігівщині

Вночі ворог обстріляв Ічнянщину на Чернігівщині, зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

Відновлювальні роботи розпочато, їх виконання буде залежати від стану безпекової ситуації в регіоні, повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".

Енергетики також просять мешканців зберігати інформаційну тишу та дотримуватисмя правил безпеки. Під час повітряної тривоги слід уникати наближення до об'єктів енергетичної інфраструктури, а також переміщатися в укриття.

Раніше повідомлялось, що після атаки на енергомережу Чернігівщини запроваджено почергові відключення світла.

Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів.