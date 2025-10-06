БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія знову завдала удару по енергооб’єктах на Чернігівщині

З жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах енергетики України

Вночі ворог обстріляв Ічнянщину на Чернігівщині, зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.

Відновлювальні роботи розпочато, їх виконання буде залежати від стану безпекової ситуації в регіоні, повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".

Енергетики також просять мешканців зберігати інформаційну тишу та дотримуватисмя правил безпеки. Під час повітряної тривоги слід уникати наближення до об'єктів енергетичної інфраструктури, а також переміщатися в укриття.

Раніше повідомлялось, що після атаки на енергомережу Чернігівщини запроваджено почергові відключення світла.

Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів.

