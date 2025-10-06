Росія знову завдала удару по енергооб’єктах на Чернігівщині
Вночі ворог обстріляв Ічнянщину на Чернігівщині, зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт.
Відновлювальні роботи розпочато, їх виконання буде залежати від стану безпекової ситуації в регіоні, повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".
Енергетики також просять мешканців зберігати інформаційну тишу та дотримуватисмя правил безпеки. Під час повітряної тривоги слід уникати наближення до об'єктів енергетичної інфраструктури, а також переміщатися в укриття.
Раніше повідомлялось, що після атаки на енергомережу Чернігівщини запроваджено почергові відключення світла.
Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів.
