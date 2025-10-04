Після нічної атаки на енергомережу Чернігівщини запроваджено почергові відключення світла

Вночі внаслідок чергової атаки безпілотниками були пошкоджені кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині.

Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів, повідомляє "Чернігівобленерго".

Енергетики розпочали роботи з перезаживлення та відновлення мереж. В області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ).

Сьогодні застосовується режим три через три - три години електропостачання для черги є і три години немає. Оператори заявляють, що роблять усе можливе, аби уникнути додаткових відключень, і допускають пом'якшення графіка у не пікові години.

Споживачів просять ощадливо ставитися до використання електроенергії та дотримуватися правил безпеки.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів російських безпілотників 2 жовтня, також відбулось знеструмлення споживачів у кількох областях.

Найскладніша ситуація була на Сумщині та Чернігівщині.