БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
39 0

Після нічної атаки на енергомережу Чернігівщини запроваджено почергові відключення світла

світло

Вночі внаслідок чергової атаки безпілотниками були пошкоджені кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині.

Аварійні відключення охопили близько 50 000 споживачів, повідомляє "Чернігівобленерго".

Енергетики розпочали роботи з перезаживлення та відновлення мереж. В області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ).

Сьогодні застосовується режим три через три - три години електропостачання для черги є і три години немає. Оператори заявляють, що роблять усе можливе, аби уникнути додаткових відключень, і допускають пом'якшення графіка у не пікові години.

Читайте також: Україна може пройти зиму без відключень світла, але є одна умова, – "Укренерго"

Споживачів просять ощадливо ставитися до використання електроенергії та дотримуватися правил безпеки.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів російських безпілотників 2 жовтня, також відбулось знеструмлення споживачів у кількох областях.

Найскладніша ситуація була на Сумщині та Чернігівщині.

Автор: 

Україна (144) атака (47) електроенергія (4383) дрони (511) відключення світла (616) Чернігівська область (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 