Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики, - Зеленский после совещания со Свириденко

Зеленский провел совещание со Свириденко

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко по энергетической ситуации в Украине.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заслушал доклад премьера по восстановлению в областях после российских ударов по энергетике.

"Правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать. Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сорвать подготовку к зиме, - Зеленский

Глава государства поручил также подготовить и доложить о конкретных путях повышения зарплаты учителей, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году.

"Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Длительных отключений света и газа пока не ожидается, - Минэнерго

Автор: 

Зеленский Владимир (22176) энергетика (2644) Тарифы на электроэнергию (2222) Свириденко Юлия (244)
+5
07.10.2025 18:00 Ответить
+1
Пішло в кишені Зельоним. Як і укріплення. Які є тільки на папері.

07.10.2025 18:17 Ответить
+1
справа шмигаля невмируща!
дебілка свириденка, клич пуштуна, він професійний будівник укриттів!
07.10.2025 18:29 Ответить
07.10.2025 18:00 Ответить
Ти пожартував??? Це одоробло!!!
07.10.2025 18:06 Ответить
сарказм ловимо чи де ?
07.10.2025 18:07 Ответить
Мабуть, і законодавство України почитали на цій зустрічі щодо своїх ОБОВЯЗКІВ ще з 2019 року в частині,

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) {Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}
а також,

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
07.10.2025 18:08 Ответить
Укриття для енергетиків повинні зробити ще три роки тому!!! А зараз під дронами особисто у прифронтовій зоні це як??? Довбойоби!!!
07.10.2025 18:09 Ответить
Шурмі на зарплату...
07.10.2025 18:16 Ответить
Пішло в кишені Зельоним. Як і укріплення. Які є тільки на папері.

07.10.2025 18:17 Ответить
Браво !
07.10.2025 18:37 Ответить
найєм це просто еталон шалави
07.10.2025 18:40 Ответить
справа шмигаля невмируща!
дебілка свириденка, клич пуштуна, він професійний будівник укриттів!
07.10.2025 18:29 Ответить
Наема смотрящим консультантом чего не поставили? Потужно би освоили деньги.
07.10.2025 18:33 Ответить
вже почали заправки та єнерго підстанції сітками завішувать. Не металевими, а на вигляд звичайними. Ось на це 1.5 піде?
07.10.2025 18:37 Ответить
07.10.2025 18:39 Ответить
 
 