Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики, - Зеленский после совещания со Свириденко

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко по энергетической ситуации в Украине.

Зеленский заслушал доклад премьера по восстановлению в областях после российских ударов по энергетике.

"Правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать. Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего", - заявил он.

Глава государства поручил также подготовить и доложить о конкретных путях повышения зарплаты учителей, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году.

"Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - добавил он.

