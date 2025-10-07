Правительство выделило дополнительно 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики, - Зеленский после совещания со Свириденко
Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко по энергетической ситуации в Украине.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский заслушал доклад премьера по восстановлению в областях после российских ударов по энергетике.
"Правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать. Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых громадах от энергообеспечения. Несмотря на все вызовы должны поддержать громады, которым сейчас сложнее всего", - заявил он.
Глава государства поручил также подготовить и доложить о конкретных путях повышения зарплаты учителей, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году.
"Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц. Ожидаю чиновников на доклад по этим двум вопросам в конце этой недели", - добавил он.
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період!
