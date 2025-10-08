Масована атака РФ на Харків: енергопостачання відновлено, - "Харківобленерго"
Після масованої атаки ворожих дронів на Харків, що відбулася ввечері 6 жовтня, енергетики оперативно відновили електропостачання споживачам міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Харківобленерго".
Як зазначається, енергетики працювали всю ніч і весь день, усуваючи пошкодження мереж, щоб якнайшвидше повернути харків’янам світло.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 6 вересня зо два десятки вибухів пролунали у Харкові, ворог атакував дронами, сталися пожежі. У Міненерго інформували, що рашисти атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей, на Сумщині та Чернігівщині ситуація складна.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://x.com/vladvlas @ "Росія використовує щонайменше три різні моделі дронів Shahed/Герань, і в кожній з них виявлено суттєві відмінності у складі іноземних компонентів.
1. Shahed "Alabuga" (російська збірка на заводі в Татарстані):
• Найбільша насиченість імпортними компонентами - 294 одиниці. Китай+Тайвань 120, США 100, та інші.
• Використовуються процесори, мікроконтролери, аналого-цифрові перетворювачі та інші високотехнологічні елементи.
• По суті, це збірка на імпортній електроніці з мінімальними змінами конструкції.
• Характерна ознака - спроби інтегрувати російські корпусні та допоміжні елементи, але критична електроніка залишається іноземною.
2. Shahed "Izhevsk" (російська модифікація):
• Має вже 112 імпортних деталей, що менше, ніж в "Alabuga". США і Китай+Тайвань по 40.
• Тут більше локалізованих компонентів - зокрема, використовується російський навігаційний модуль.
• Конструкція більш "економна": спрощені елементи керування, більша частка деталей із внутрішнього виробництва.
• Можна розглядати як спробу Росії перейти до власної адаптації з меншим рівнем залежності від імпорту, але без критичної електроніки все одно не обходиться.
3. Класичний Shahed Іран:
• 105 імпортних компонентів. США - 40.
• Класична компоновка і якісніший корпус.
З точки зору бойового застосування різниці немає.
Водночас, абсолютно справедливим є здивування (м'яко кажучи) що досі доступна така кількість компонентів. Виготовлених в т.ч. у 2022, 2023 і 2024 роках.
Для організації виробництва, використовують також західні матеріали та засоби виробництва."