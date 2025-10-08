Масована атака РФ на Харків: енергопостачання відновлено, - "Харківобленерго"

Після масованої атаки ворожих дронів на Харків, що відбулася ввечері 6 жовтня, енергетики оперативно відновили електропостачання споживачам міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Харківобленерго".

Як зазначається, енергетики працювали всю ніч і весь день, усуваючи пошкодження мереж, щоб якнайшвидше повернути харків’янам світло.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 6 вересня зо два десятки вибухів пролунали у Харкові, ворог атакував дронами, сталися пожежі. У Міненерго інформували, що рашисти атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей, на Сумщині та Чернігівщині ситуація складна.