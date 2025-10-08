УКР
Масована атака РФ на Харків: енергопостачання відновлено, - "Харківобленерго"

Енергетики повернули світло в Харків

Після масованої атаки ворожих дронів на Харків, що відбулася ввечері 6 жовтня, енергетики оперативно відновили електропостачання споживачам міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Харківобленерго".

Як зазначається, енергетики працювали всю ніч і весь день, усуваючи пошкодження мереж, щоб якнайшвидше повернути харків’янам світло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожої атаки на Харків: руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 6 вересня зо два десятки вибухів пролунали у Харкові, ворог атакував дронами, сталися пожежі. У Міненерго інформували, що рашисти атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей, на Сумщині та Чернігівщині ситуація складна.

обстріл (31245) Харків (5900) енергетика (2734) електроенергія (6404) Харківська область (1714) Харківський район (585)
.

https://x.com/vladvlas @ "Росія використовує щонайменше три різні моделі дронів Shahed/Герань, і в кожній з них виявлено суттєві відмінності у складі іноземних компонентів.

1. Shahed "Alabuga" (російська збірка на заводі в Татарстані):
• Найбільша насиченість імпортними компонентами - 294 одиниці. Китай+Тайвань 120, США 100, та інші.
• Використовуються процесори, мікроконтролери, аналого-цифрові перетворювачі та інші високотехнологічні елементи.
• По суті, це збірка на імпортній електроніці з мінімальними змінами конструкції.
• Характерна ознака - спроби інтегрувати російські корпусні та допоміжні елементи, але критична електроніка залишається іноземною.

2. Shahed "Izhevsk" (російська модифікація):
• Має вже 112 імпортних деталей, що менше, ніж в "Alabuga". США і Китай+Тайвань по 40.
• Тут більше локалізованих компонентів - зокрема, використовується російський навігаційний модуль.
• Конструкція більш "економна": спрощені елементи керування, більша частка деталей із внутрішнього виробництва.
• Можна розглядати як спробу Росії перейти до власної адаптації з меншим рівнем залежності від імпорту, але без критичної електроніки все одно не обходиться.

3. Класичний Shahed Іран:
• 105 імпортних компонентів. США - 40.
• Класична компоновка і якісніший корпус.

З точки зору бойового застосування різниці немає.

Водночас, абсолютно справедливим є здивування (м'яко кажучи) що досі доступна така кількість компонентів. Виготовлених в т.ч. у 2022, 2023 і 2024 роках.
Для організації виробництва, використовують також західні матеріали та засоби виробництва."





08.10.2025 12:56 Відповісти
Треба писати, що не відновлено, що жопа, хоча насправді ні, щоб дезоінформувати кацапів
08.10.2025 13:14 Відповісти
 
 