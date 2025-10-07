Рашисти атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей, на Сумщині та Чернігівщині ситуація складна, - Міненерго
Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Водночас, як зазначається, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.
"Застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.
За даними Міненерго, підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - резюмують в українському міністерстві.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку на Прилуки. Там пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
