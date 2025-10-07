УКР
593 4

Рашисти атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей, на Сумщині та Чернігівщині ситуація складна, - Міненерго

енергетика

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Водночас, як зазначається, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

"Застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Також читайте: Ворог знищив ще дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою, - Терехов

За даними Міненерго, підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - резюмують в українському міністерстві.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку на Прилуки. Там пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Сумська область (4316) Харків (5891) енергетика (2728) Міненерго (1476) відключення світла (1129) Харківська область (1707) Чернігівська область (1096) Харківський район (576)
Коментувати
Сортувати:
СОУ завдано удару дронами по Тюменському НПЗ у населеному пункті Антипіно.
07.10.2025 11:10 Відповісти
Вчора прочитала, що президент зважить на реальний стан речей в областях який є зусиллями їх очільників, мво, ова. Хочеться вірити що це торкнеться Чернігівщини і міста Чернігова, де знов над головами дуже низько літають шахеди які 110 км летять вільно і навіть не падряпані.
Захист неба на всі 1000000000 є-балів😕
07.10.2025 11:42 Відповісти
"Я не знаю, що буде з е/е... пук-среньк." (с) Ваш нелегітимний **********.
07.10.2025 12:00 Відповісти
07.10.2025 12:40 Відповісти
 
 