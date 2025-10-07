Рашисти атакували енергетичну інфраструктуру трьох областей, на Сумщині та Чернігівщині ситуація складна, - Міненерго

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей.

Водночас, як зазначається, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

"Застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

За даними Міненерго, підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - резюмують в українському міністерстві.

