Ворог знищив ще дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою, - Терехов

За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.

Втім, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Що буде з електрикою - сьогодні складно сказати. Поставлено завдання мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу, - Зеленський

"Так, є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни - але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", - наголошує очільник міста.

Він також додав, що після чергових ударів фахівці щоразу ремонтують котельні, лагодять тепломережі, водогін, відновлюють генерацію.

Також читайте: Понад десяток вибухів пролунало в Харкові: місто атакують "шахеди"

"І будемо робити це знову й знову - стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", - резюмує він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ