Що буде з електрикою - сьогодні складно сказати. Поставлено завдання мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу, - Зеленський
Росія й надалі продовжуватиме атакувати енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Енергетика, безумовно, до всього треба готуватися. Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком власного газу. Вони будуть робити все. Все захистити буде складно. Поставлено завдання паралельно мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу. Що буде з електрикою - мені сьогодні складно сказати...Будемо захищати, будемо боротися. Рускіє повинні знати: ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони відчували все те, що й ми", - зауважив глава держави.
