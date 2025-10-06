УКР
1 667 27

Що буде з електрикою - сьогодні складно сказати. Поставлено завдання мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу, - Зеленський

енергетика

Росія й надалі продовжуватиме атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетика, безумовно, до всього треба готуватися. Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком власного газу. Вони будуть робити все. Все захистити буде складно. Поставлено завдання паралельно мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу. Що буде з електрикою - мені сьогодні складно сказати...Будемо захищати, будемо боротися. Рускіє повинні знати: ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони відчували все те, що й ми", - зауважив глава держави.

Зеленський Володимир (25713) енергетика (2721) Електрика (2050)
Топ коментарі
+10
Ну це реально прикол! Поставлена задача мати гроші! ГРОШІ мати!!! Задача така! Це дійсно вирок нашій державі
показати весь коментар
06.10.2025 15:21 Відповісти
+8
Закономірний результат правління недієздатного імбецила-самодура. Іншого і годі було чекати.
показати весь коментар
06.10.2025 15:36 Відповісти
+6
недавно обещал блэкеаут в Москве
показати весь коментар
06.10.2025 15:21 Відповісти
Забувся сказати, що все будемо робити "потужно"
показати весь коментар
06.10.2025 15:17 Відповісти
За фейки треба КАРАТИ на ділі, а за невиконання посадовими особами з Урядового кварталу, з 2019 року, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок своєї робити за 4 роки, час надати її результати, з 2019 року, у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???
Закони треба виконувати посадовим особам з Урядового кварталу, тоді й наслідки будуть для України не такими!! Держсекретарів з КМУ та ЦОВВ, можна спитати, так і Регламентом КМУ це передбачено, експертними висновками!!! Як воно було на ділі з 2014 року,…???
показати весь коментар
06.10.2025 15:52 Відповісти
06.10.2025 15:21 Відповісти
він переплутав з Белгородом
показати весь коментар
06.10.2025 15:24 Відповісти
Почекай трохи, не квапся. Буде вам і білочка, буде і свисток.
показати весь коментар
06.10.2025 15:29 Відповісти
не білочка , а Пісец
показати весь коментар
06.10.2025 15:31 Відповісти
Так "білочка" давно вже є, чекаємо коли останній свисток свисне.
показати весь коментар
06.10.2025 15:39 Відповісти
12 черв. 2024 р. - Україна має "чіткий план", як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року, заявив президент
показати весь коментар
06.10.2025 15:22 Відповісти
Україна запустила мережу акумуляторних батарей для уникнення тривалих відключень електроенергії в разі російських атак на енергетичні об'єкти і розмістила їх у секретних місцях.

Про це https://www.wsj.com/world/ukraines-new-strategy-for-keeping-the-lights-on-through-a-winter-of-war-4fce790a?mod=hp_lead_pos9 пише Wall Street Journal.

Акумуляторні батареї, які Україні постачає американська компанія Fluence, знатні певний час підтримувати енергомережу у разі ушкоджень внаслідок російських атак, розповіло видання.
показати весь коментар
06.10.2025 15:23 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 15:36 Відповісти
Обіцяв блекаут в Москві та попереджав щоб бомбосховище підшукували.Коли за базар навчишся відповідати?
показати весь коментар
06.10.2025 15:30 Відповісти
дав час на пошук підвалів
показати весь коментар
06.10.2025 15:32 Відповісти
Дибил *****
показати весь коментар
06.10.2025 15:32 Відповісти
Алчевськ в кубі(
показати весь коментар
06.10.2025 15:35 Відповісти
А куди пішло потужне гундосіння "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все"?
показати весь коментар
06.10.2025 15:44 Відповісти
Врадіївка відпочиває??
показати весь коментар
06.10.2025 15:53 Відповісти
"Поставлено завдання мати гроші" - ???
показати весь коментар
06.10.2025 15:53 Відповісти
гроші замінили їм мати та батька
показати весь коментар
06.10.2025 15:57 Відповісти
"Що буде з електрикою - мені сьогодні складно сказати" - то не корч з себе ідіота, а запитай у тих, хто вже витратив купу грошей на захист об'єктів енергетики! На що пішли державні кошти?
показати весь коментар
06.10.2025 16:00 Відповісти
Зєля!!!
А ти спробуй не КРАСТИ...
Ти спробуй - може в тебе вийде..?
показати весь коментар
06.10.2025 16:10 Відповісти
Чяво, чяво?!
показати весь коментар
06.10.2025 16:45 Відповісти
"Поставлено завдання мати гроші" - він хоч розуміє що каже? Чи текст забули написати?
показати весь коментар
06.10.2025 16:14 Відповісти
 
 