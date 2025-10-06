Что будет с электричеством - сегодня сложно сказать. Поставлена задача иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа, - Зеленский

Россия и в дальнейшем будет продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетика, безусловно, ко всему надо готовиться. Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей собственного газа. Они будут делать все. Все защитить будет сложно. Поставлена задача параллельно иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа. Что будет с электричеством - мне сегодня сложно сказать...Будем защищать, будем бороться. Русские должны знать: мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они чувствовали все то, что и мы", - отметил глава государства.

