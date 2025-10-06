1 414 26
Что будет с электричеством - сегодня сложно сказать. Поставлена задача иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа, - Зеленский
Россия и в дальнейшем будет продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Энергетика, безусловно, ко всему надо готовиться. Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей собственного газа. Они будут делать все. Все защитить будет сложно. Поставлена задача параллельно иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа. Что будет с электричеством - мне сегодня сложно сказать...Будем защищать, будем бороться. Русские должны знать: мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они чувствовали все то, что и мы", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+9 Денис Енергодарський
показать весь комментарий06.10.2025 15:21 Ответить Ссылка
+8 Светлана Круп
показать весь комментарий06.10.2025 15:36 Ответить Ссылка
+6 fohr muns
показать весь комментарий06.10.2025 15:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок своєї робити за 4 роки, час надати її результати, з 2019 року, у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???
Закони треба виконувати посадовим особам з Урядового кварталу, тоді й наслідки будуть для України не такими!! Держсекретарів з КМУ та ЦОВВ, можна спитати, так і Регламентом КМУ це передбачено, експертними висновками!!! Як воно було на ділі з 2014 року,…???
Про це https://www.wsj.com/world/ukraines-new-strategy-for-keeping-the-lights-on-through-a-winter-of-war-4fce790a?mod=hp_lead_pos9 пише Wall Street Journal.
Акумуляторні батареї, які Україні постачає американська компанія Fluence, знатні певний час підтримувати енергомережу у разі ушкоджень внаслідок російських атак, розповіло видання.
А ти спробуй не КРАСТИ...
Ти спробуй - може в тебе вийде..?