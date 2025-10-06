РУС
Что будет с электричеством - сегодня сложно сказать. Поставлена задача иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа, - Зеленский

енергетика

Россия и в дальнейшем будет продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергетика, безусловно, ко всему надо готовиться. Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей собственного газа. Они будут делать все. Все защитить будет сложно. Поставлена задача параллельно иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа. Что будет с электричеством - мне сегодня сложно сказать...Будем защищать, будем бороться. Русские должны знать: мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они чувствовали все то, что и мы", - отметил глава государства.

Автор: 

Топ комментарии
+9
Ну це реально прикол! Поставлена задача мати гроші! ГРОШІ мати!!! Задача така! Це дійсно вирок нашій державі
06.10.2025 15:21 Ответить
+8
Закономірний результат правління недієздатного імбецила-самодура. Іншого і годі було чекати.
06.10.2025 15:36 Ответить
+6
недавно обещал блэкеаут в Москве
06.10.2025 15:21 Ответить
Забувся сказати, що все будемо робити "потужно"
06.10.2025 15:17 Ответить
За фейки треба КАРАТИ на ділі, а за невиконання посадовими особами з Урядового кварталу, з 2019 року, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок своєї робити за 4 роки, час надати її результати, з 2019 року, у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців???
Закони треба виконувати посадовим особам з Урядового кварталу, тоді й наслідки будуть для України не такими!! Держсекретарів з КМУ та ЦОВВ, можна спитати, так і Регламентом КМУ це передбачено, експертними висновками!!! Як воно було на ділі з 2014 року,…???
06.10.2025 15:52 Ответить
він переплутав з Белгородом
06.10.2025 15:24 Ответить
Почекай трохи, не квапся. Буде вам і білочка, буде і свисток.
06.10.2025 15:29 Ответить
не білочка , а Пісец
06.10.2025 15:31 Ответить
Так "білочка" давно вже є, чекаємо коли останній свисток свисне.
06.10.2025 15:39 Ответить
12 черв. 2024 р. - Україна має "чіткий план", як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року, заявив президент
06.10.2025 15:22 Ответить
Україна запустила мережу акумуляторних батарей для уникнення тривалих відключень електроенергії в разі російських атак на енергетичні об'єкти і розмістила їх у секретних місцях.

Про це https://www.wsj.com/world/ukraines-new-strategy-for-keeping-the-lights-on-through-a-winter-of-war-4fce790a?mod=hp_lead_pos9 пише Wall Street Journal.

Акумуляторні батареї, які Україні постачає американська компанія Fluence, знатні певний час підтримувати енергомережу у разі ушкоджень внаслідок російських атак, розповіло видання.
06.10.2025 15:23 Ответить
06.10.2025 15:36 Ответить
Обіцяв блекаут в Москві та попереджав щоб бомбосховище підшукували.Коли за базар навчишся відповідати?
06.10.2025 15:30 Ответить
дав час на пошук підвалів
06.10.2025 15:32 Ответить
Дибил *****
06.10.2025 15:32 Ответить
Алчевськ в кубі(
06.10.2025 15:35 Ответить
Закономірний результат правління недієздатного імбецила-самодура. Іншого і годі було чекати.
06.10.2025 15:36 Ответить
А куди пішло потужне гундосіння "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все"?
06.10.2025 15:44 Ответить
Врадіївка відпочиває??
06.10.2025 15:53 Ответить
"Поставлено завдання мати гроші" - ???
06.10.2025 15:53 Ответить
гроші замінили їм мати та батька
06.10.2025 15:57 Ответить
"Що буде з електрикою - мені сьогодні складно сказати" - то не корч з себе ідіота, а запитай у тих, хто вже витратив купу грошей на захист об'єктів енергетики! На що пішли державні кошти?
06.10.2025 16:00 Ответить
Зєля!!!
А ти спробуй не КРАСТИ...
Ти спробуй - може в тебе вийде..?
06.10.2025 16:10 Ответить
"Поставлено завдання мати гроші" - він хоч розуміє що каже? Чи текст забули написати?
06.10.2025 16:14 Ответить
 
 