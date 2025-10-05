УКР
Новини Атака безпілотників на Харків
Понад десяток вибухів пролунало в Харкові: місто атакують "шахеди"

вибухи, дим

Пізно ввечері неділі, 5 жовтня, у Харкові було чути серію гучних вибухів. Ворог атакує місто безпілотниками.

Про це повідомляють "Суспільне" та міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

У Харкові вибухи - попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами, - повідомив Терехов о 22:47.

За інформацією "Суспільного", станом на 23:00, у місті пролунало 14 вибухів.

О 23:07 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя. Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також: Харків під масованою атакою дронів: у місті вибухи, є щонайменше 4 прильоти

безпілотник (4993) Харків (5889) Харківська область (1698) Харківський район (574)
Бомбить Белгород мелковато. Москву бы выключить...
05.10.2025 23:20 Відповісти
Пол города уже без света. С 23 ч. Налёт бпл массовый идёт.
05.10.2025 23:28 Відповісти
Зеленський май сталеві яйця не будь ганчіркою на день народження кремлівського упиря повинен відбутися "достойний подарунок".
05.10.2025 23:33 Відповісти
Зегевара не в стране. Так бы были заслушаны доклады и розданы поручения. Ну и, конечно, блекаут в москве будет(на днях а то и раньше).
05.10.2025 23:42 Відповісти
Газпром спонсор чвк. Все заправки Газпром есть на сайте. Есть газовые магистральные трубы. Для того чтобы передать привет, никакой приказ не нужен. Главное возможности
