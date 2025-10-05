Понад десяток вибухів пролунало в Харкові: місто атакують "шахеди"
Пізно ввечері неділі, 5 жовтня, у Харкові було чути серію гучних вибухів. Ворог атакує місто безпілотниками.
Про це повідомляють "Суспільне" та міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
У Харкові вибухи - попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами, - повідомив Терехов о 22:47.
За інформацією "Суспільного", станом на 23:00, у місті пролунало 14 вибухів.
О 23:07 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя. Інформація про постраждалих не надходила.
