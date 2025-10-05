Более десятка взрывов прогремело в Харькове: город атакуют "шахеды"
Поздно вечером воскресенья, 5 октября, в Харькове была слышна серия громких взрывов. Враг атакует город беспилотниками.
Об этом сообщают "Суспільне" и городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
В Харькове взрывы - предварительно город атакован вражескими боевыми дронами, - сообщил Терехов в 22:47.
По информации "Суспільного", по состоянию на 23:00, в городе прогремело 14 взрывов.
