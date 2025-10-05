РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
Более десятка взрывов прогремело в Харькове: город атакуют "шахеды"

Поздно вечером воскресенья, 5 октября, в Харькове была слышна серия громких взрывов. Враг атакует город беспилотниками.

Об этом сообщают "Суспільне" и городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

В Харькове взрывы - предварительно город атакован вражескими боевыми дронами, - сообщил Терехов в 22:47.

По информации "Суспільного", по состоянию на 23:00, в городе прогремело 14 взрывов.

беспилотник (4370) Харьков (7760) Харьковская область (1671) Харьковский район (565)
Бомбить Белгород мелковато. Москву бы выключить...
05.10.2025 23:20 Ответить
Пол города уже без света. С 23 ч. Налёт бпл массовый идёт.
05.10.2025 23:28 Ответить
Зеленський май сталеві яйця не будь ганчіркою на день народження кремлівського упиря повинен відбутися "достойний подарунок".
05.10.2025 23:33 Ответить
 
 