Более десятка взрывов прогремело в Харькове: город атакуют "шахеды"

Поздно вечером воскресенья, 5 октября, в Харькове была слышна серия громких взрывов. Враг атакует город беспилотниками.

Об этом сообщают "Суспільне" и городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

В Харькове взрывы - предварительно город атакован вражескими боевыми дронами, - сообщил Терехов в 22:47.

По информации "Суспільного", по состоянию на 23:00, в городе прогремело 14 взрывов.

