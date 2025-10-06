Враг уничтожил еще две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. Грядущая зима будет самой тяжелой, - Терехов

За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны.

Впрочем, если еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас - около 3,5 тыс. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова, которые объединили усилия ради обеспечения всех харьковчан стабильным электроснабжением и коммунальными услугами", - говорится в сообщении.

"Да, есть возможности города, есть ресурсы "Облэнерго", есть мощности общей энергосистемы страны - но они ограничены. И надо смотреть правде в глаза: россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и темноту. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не один раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему", - отмечает глава города.

Он также добавил, что после очередных ударов специалисты каждый раз ремонтируют котельные, чинят теплосети, водопровод, восстанавливают генерацию.

"И будем делать это снова и снова - столько, сколько потребуется, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным", - резюмирует он.

