Рашисты атаковали энергетическую инфраструктуру трех областей, на Сумщине и Черниговщине ситуация сложная, - Минэнерго

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

В то же время, как отмечается, в Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

"Применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

По данным Минэнерго, подготовка к отопительному сезону продолжается: осуществляются ремонты и восстановление энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для усиления защиты критической инфраструктуры.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - резюмируют в украинском министерстве.

