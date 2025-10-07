Рашисты атаковали энергетическую инфраструктуру трех областей, на Сумщине и Черниговщине ситуация сложная, - Минэнерго
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
В то же время, как отмечается, в Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.
"Применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.
По данным Минэнерго, подготовка к отопительному сезону продолжается: осуществляются ремонты и восстановление энергетических объектов, формируются запасы необходимых ресурсов, а также принимаются меры для усиления защиты критической инфраструктуры.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - резюмируют в украинском министерстве.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке на Прилуки. Там поврежден объект критической инфраструктуры.
