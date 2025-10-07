Наслідки ворожої атаки на Харків: руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. ФОТОрепортаж
Уночі 7 жовтня російські окупанти вкотре атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом - Немишлянський район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
Внаслідок атаки сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства.
Жертв і постраждалих немає.
До ліквідації наслідків залучені пожежні підрозділи, медики та піротехніки ДСНС.
Gary Grant
