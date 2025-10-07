РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10891 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
1 266 1

Последствия вражеской атаки на Харьков: разрушения и пожар на территории гражданского предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом - Немышлянский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

В результате атаки произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия.

Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения, медики и пиротехники ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на Харьков 7 октября
Атака на Харьков 7 октября
Атака на Харьков 7 октября
Атака на Харьков 7 октября
Атака на Харьков 7 октября

Автор: 

обстрел (29867) Харьков (7765) Харьковская область (1685) Харьковский район (573)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У відповідь -тиша. Скінчився запал.
показать весь комментарий
07.10.2025 08:21 Ответить
 
 