Последствия вражеской атаки на Харьков: разрушения и пожар на территории гражданского предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом - Немышлянский район.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
В результате атаки произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия.
Жертв и пострадавших нет.
К ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения, медики и пиротехники ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий07.10.2025 08:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль