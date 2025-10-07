Последствия вражеской атаки на Харьков: разрушения и пожар на территории гражданского предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом - Немышлянский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

В результате атаки произошло разрушение и пожар на территории гражданского предприятия.

Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения, медики и пиротехники ГСЧС.

