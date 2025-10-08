Массированная атака РФ на Харьков: энергоснабжение восстановлено, - "Харьковоблэнерго"
После массированной атаки вражеских дронов на Харьков, которая произошла вечером 6 октября, энергетики оперативно восстановили электроснабжение потребителей города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Харьковоблэнерго".
Как отмечается, энергетики работали всю ночь и весь день, устраняя повреждения сетей, чтобы как можно быстрее вернуть харьковчанам свет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 6 сентября около двух десятков взрывов прогремели в Харькове, враг атаковал дронами, произошли пожары. В Минэнерго информировали, что рашисты атаковали энергетическую инфраструктуру трех областей, на Сумщине и Черниговщине ситуация сложная.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/vladvlas @ "Росія використовує щонайменше три різні моделі дронів Shahed/Герань, і в кожній з них виявлено суттєві відмінності у складі іноземних компонентів.
1. Shahed "Alabuga" (російська збірка на заводі в Татарстані):
• Найбільша насиченість імпортними компонентами - 294 одиниці. Китай+Тайвань 120, США 100, та інші.
• Використовуються процесори, мікроконтролери, аналого-цифрові перетворювачі та інші високотехнологічні елементи.
• По суті, це збірка на імпортній електроніці з мінімальними змінами конструкції.
• Характерна ознака - спроби інтегрувати російські корпусні та допоміжні елементи, але критична електроніка залишається іноземною.
2. Shahed "Izhevsk" (російська модифікація):
• Має вже 112 імпортних деталей, що менше, ніж в "Alabuga". США і Китай+Тайвань по 40.
• Тут більше локалізованих компонентів - зокрема, використовується російський навігаційний модуль.
• Конструкція більш "економна": спрощені елементи керування, більша частка деталей із внутрішнього виробництва.
• Можна розглядати як спробу Росії перейти до власної адаптації з меншим рівнем залежності від імпорту, але без критичної електроніки все одно не обходиться.
3. Класичний Shahed Іран:
• 105 імпортних компонентів. США - 40.
• Класична компоновка і якісніший корпус.
З точки зору бойового застосування різниці немає.
Водночас, абсолютно справедливим є здивування (м'яко кажучи) що досі доступна така кількість компонентів. Виготовлених в т.ч. у 2022, 2023 і 2024 роках.
Для організації виробництва, використовують також західні матеріали та засоби виробництва."