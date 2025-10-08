Массированная атака РФ на Харьков: энергоснабжение восстановлено, - "Харьковоблэнерго"

После массированной атаки вражеских дронов на Харьков, которая произошла вечером 6 октября, энергетики оперативно восстановили электроснабжение потребителей города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Харьковоблэнерго".

Как отмечается, энергетики работали всю ночь и весь день, устраняя повреждения сетей, чтобы как можно быстрее вернуть харьковчанам свет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 6 сентября около двух десятков взрывов прогремели в Харькове, враг атаковал дронами, произошли пожары. В Минэнерго информировали, что рашисты атаковали энергетическую инфраструктуру трех областей, на Сумщине и Черниговщине ситуация сложная.