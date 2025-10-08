Удары РФ по газовой инфраструктуре Украины окажут негативное влияние на энергорынок Европы, - Reuters

Удары РФ по газовой инфраструктуре Украины накануне зимы будут иметь негативное влияние на европейский энергетический рынок, поскольку Украине придется привлекать больше топлива от своих западных соседей.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что 3 октября РФ нанесла крупнейший удар по газовой инфраструктуре Украины с начала войны, который, по словам генерального директора государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз", вызвал критические повреждения объектов.

В течение выходных состоялись дальнейшие удары РФ по гражданской газовой инфраструктуре. Украина также в последние недели усилила атаки БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты.

Reuters пишет, что пока неизвестно насколько удары повредили внутренней добыче газа в Украине. Масштабная волна российских атак на украинские энергетические объекты в марте сократила производство более чем на треть, а это означает, что последние атаки могут иметь аналогичное или большее влияние.

По словам Эрисы Паско, газового аналитика Energy Aspects, Украина имеет крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища емкостью 31 миллиард кубических метров, хотя сейчас они заполнены примерно на 13 миллиардов кубометров, или 42% от емкости.

По ее словам, эта цифра включает примерно 4,7 миллиарда кубометров газа в стратегических резервах, которые труднее использовать.

Если нынешние повреждения производства Украины будут на уровне прошлой зимы, Украине, вероятно, придется увеличить импорт из западных соседей между октябрем и мартом до 2,1-4,1 миллиарда кубометров, по сравнению с предыдущей оценкой в 1,5 миллиарда кубометров.

"Заполнение хранилищ значительно ниже исторического среднего уровня, и Украина, вероятно, будет принимать больше мер предосторожности этой зимой из-за постоянных атак на ее газовую инфраструктуру", - сказала Паско.

В свою очередь рост спроса со стороны Украины усилит давление на соседний европейский газовый рынок, который сам претерпел изменения после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В статье говорится, что экспорт российского газа в Европу резко упал с более 150 миллиардов кубометров в 2021 году, или 45% от общего импорта, до 52 миллиардов кубометров, или 19%, в 2024 году. ЕС сейчас рассматривает способы полностью прекратить импорт из России до 2027 года.

Кроме этого, как пишет Reuters, газовый рынок будет оставаться очень чувствительным к погоде в ближайшие месяцы. Суровые зимы могут увеличить спрос и сократить поставки в Европе, создавая дополнительное давление на цены.

Усиленные атаки РФ на газовую и энергетическую инфраструктуру Украины представляют реальные риски для украинской экономики и населения с наступлением зимы. Влияние ударов также будет ощущаться в Европе.

