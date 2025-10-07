Планируем еще на 30% увеличить импорт газа из-за атак РФ на энергоинфраструктуру, - Минэнерго

Украина планирует увеличить импорт газа из-за атак РФ на энергетические объекты, чтобы иметь возможность пройти осенне-зимний период.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светланы Гринчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом она не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.

"Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта", - сказала Гринчук.

Также читайте: Украине придется увеличить импорт газа из-за крупнейшего удара РФ по газодобыче, - Минэнерго

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отмечал, что он поставил задачу иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа.