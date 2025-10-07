Планируем еще на 30% увеличить импорт газа из-за атак РФ на энергоинфраструктуру, - Минэнерго
Украина планирует увеличить импорт газа из-за атак РФ на энергетические объекты, чтобы иметь возможность пройти осенне-зимний период.
Об этом заявила министр энергетики Украины Светланы Гринчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
При этом она не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.
"Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта", - сказала Гринчук.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отмечал, что он поставил задачу иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа.
