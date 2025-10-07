РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11385 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
114 1

Планируем еще на 30% увеличить импорт газа из-за атак РФ на энергоинфраструктуру, - Минэнерго

В Киеве более полутысячи домов остались без газа

Украина планирует увеличить импорт газа из-за атак РФ на энергетические объекты, чтобы иметь возможность пройти осенне-зимний период.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светланы Гринчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом она не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.

"Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта", - сказала Гринчук.

Также читайте: Украине придется увеличить импорт газа из-за крупнейшего удара РФ по газодобыче, - Минэнерго

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отмечал, что он поставил задачу иметь деньги, чтобы обеспечить импорт газа.

Автор: 

Газ (10277) импорт (568) энергетика (2644)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нашо називати обсяг який необхідно закупити,так гроші тяжко буди ********.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:03 Ответить
 
 