УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10324 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
304 3

Плануємо ще на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ на енергоінфраструктуру, - Міненерго

У Києві понад пів тисячі будинків залишилися без газу

Україна планує збільшити імпорт газу через атаки РФ на енергетичні об'єкти, щоб мати змогу пройти осінньо-зимовий період. 

Про це заявила міністр енергетики України Світлани Гринчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому вона не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина від загального обсягу, який планували імпортувати раніше.

"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", - сказала Гринчук.

Також читайте: Україні доведеться збільшити імпорт газу через найбільший удар РФ по газовидобутку, – Міненерго

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський зазначав, що він поставив завдання мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу.

Автор: 

газ (10680) імпорт (2746) енергетика (2728)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нашо називати обсяг який необхідно закупити,так гроші тяжко буди ********.
показати весь коментар
07.10.2025 14:03 Відповісти
Зрозуміло куди гроші підуть, якщо інфраструктура буде пошкоджена, і ні закачки, ні прокачки, ні до споживача. "Кудись".
показати весь коментар
07.10.2025 14:21 Відповісти
1) почему не закупили по летним ценам по максимуму?
2) закупили по максимуму по летним, сейчас проведут по бумагам как зимние цены, разницу в карманы
показати весь коментар
07.10.2025 14:42 Відповісти
 
 