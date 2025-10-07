Плануємо ще на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ на енергоінфраструктуру, - Міненерго
Україна планує збільшити імпорт газу через атаки РФ на енергетичні об'єкти, щоб мати змогу пройти осінньо-зимовий період.
Про це заявила міністр енергетики України Світлани Гринчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
При цьому вона не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина від загального обсягу, який планували імпортувати раніше.
"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", - сказала Гринчук.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський зазначав, що він поставив завдання мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу.
2) закупили по максимуму по летним, сейчас проведут по бумагам как зимние цены, разницу в карманы