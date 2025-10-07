Плануємо ще на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ на енергоінфраструктуру, - Міненерго

Україна планує збільшити імпорт газу через атаки РФ на енергетичні об'єкти, щоб мати змогу пройти осінньо-зимовий період.

Про це заявила міністр енергетики України Світлани Гринчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому вона не назвала очікуваний обсяг збільшення імпорту, зазначивши, що це може бути третина від загального обсягу, який планували імпортувати раніше.

"Ми плануємо ще на 30% збільшити можливості імпорту", - сказала Гринчук.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський зазначав, що він поставив завдання мати гроші, щоб забезпечити імпорт газу.