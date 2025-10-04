Україні доведеться збільшити імпорт газу через найбільший удар РФ по газовидобутку, – Міненерго

Міністерство енергетики просить міжнародних партнерів забезпечити додатковий імпорт газу для України через втрату частини власного видобутку внаслідок атак РФ.

Про це перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.

"До вчорашньої масової атаки РФ по нафтогазовому комплексу підготовка до опалювального сезону тривала по затвердженому графіку. Проте ми розуміємо, що обстріли ворога додають нам складнощів", – сказав заступник міністра.

Він нагадав, що до початку опалювального сезону планувалося накопичити у сховищах мінімум 13,2 млрд кубометрів газу. З урахуванням власного видобутку, 4,6 млрд кубометрів газу планувалося імпортувати.

"Ми в цьому напрямку рухаємось, але з міркувань безпеки більш детальну інформацію надати не можемо... Наразі проводяться додаткові перемовини з нашими партнерами, щоб ця цифра була досягнута", – зазначив Некрасов.

Він додав, що українська сторона вже поінформувала міжнародних партнерів у межах Координаційної групи G7+ про наслідки атаки,.

"Ми довели до наших партнерів, які у нас першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Йдеться у першу чергу про закупівлю систем фізичного та протиповітряного захисту, про потреби у закупівлі додаткових обсягів газу та енергетичного обладнання для відновлення та проведення ремонтів", – уточнив заступник міністра.

Він запевнив, що наразі газовики з усієї країни працюють над відновленням пошкоджених внаслідок російської атаки об'єктів газовидобутку.

Як повідомлялося, напередодні Росія завдала комбінованого удару ракетами та безпілотниками по низці об’єктів газовидобутку.

У "Нафтогазі України" назвали цю атаку на газовидобувну інфраструктуру найбільш масованою від початку війни, значна частина обʼєктів компанії пошкоджена, частина руйнувань – критичні.

В енергохолдингу ДТЕК також повідомили про удари по ряду об'єктів газовидобутку компанії "ДТЕК Нафтогаз" на Полтавщині, робота частина з них зупинена.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити. Втім, Росія продовжувала регуярно обстрілювати газову інфраструктуру.