Удари РФ по газовій інфраструктурі України матимуть негативний вплив на енергоринок Європи, - Reuters

Удари РФ по газовій інфраструктурі України напередодні зими матимуть негативний вплив на європейський енергетичний ринок, оскільки Україні доведеться залучати більше палива від своїх західних сусідів.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що 3 жовтня РФ завдала найбільшого удару по газовій інфраструктурі України від початку війни, який, за словами генерального директора державної нафтогазової компанії "Нафтогаз", спричинив критичні пошкодження об’єктів.

Впродовж вихідних відбулися подальші удари РФ по цивільній газовій інфраструктурі. Україна також останніми тижнями посилила атаки БпЛА на російські нафтопереробні заводи та об’єкти.

Reuters пише, що наразі невідомо наскільки удари зашкодили внутрішньому видобутку газу в Україні. Масштабна хвиля російських атак на українські енергетичні об'єкти в березні скоротила виробництво більш ніж на третину, а це означає, що останні атаки можуть мати аналогічний або більший вплив.

За словами Еріси Паско, газового аналітика Energy Aspects, Україна має найбільші в Європі підземні газові сховища місткістю 31 мільярд кубічних метрів, хоча наразі вони заповнені приблизно на 13 мільярдів кубометрів, або 42% від місткості.

За її словами, ця цифра включає приблизно 4,7 мільярда кубометрів газу в стратегічних резервах, які важче використовувати.

Якщо нинішні пошкодження виробництва України будуть на рівні минулої зими, Україні, ймовірно, доведеться збільшити імпорт із західних сусідів між жовтнем і березнем до 2,1-4,1 мільярда кубометрів, порівняно з попередньою оцінкою в 1,5 мільярда кубометрів.

"Заповнення сховищ значно нижче історичного середнього рівня, і Україна, ймовірно, вживатиме більше запобіжних заходів цієї зими через постійні атаки на її газову інфраструктуру", - сказала Паско.

Своєю чергою зростання попиту з боку України посилить тиск на сусідній європейський газовий ринок, який сам зазнав змін після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У статті йдеться, що експорт російського газу до Європи різко впав із понад 150 мільярдів кубометрів у 2021 році, або 45% від загального імпорту, до 52 мільярдів кубометрів, або 19%, у 2024 році. ЄС наразі розглядає способи повністю припинити імпорт із Росії до 2027 року.

Окрім цього, як пише Reuters, газовий ринок залишатиметься дуже чутливим до погоди в найближчі місяці. Суворі зими можуть збільшити попит і скоротити поставки в Європі, створюючи додатковий тиск на ціни.

Посилені атаки РФ на газову та енергетичну інфраструктуру України становлять реальні ризики для української економіки та населення з настанням зими. Вплив ударів також відчуватиметься в Європі.

