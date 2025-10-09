Підтримка України напередодні зими: ЄС уже мобілізував 800 млн євро, однак потрібно ще 400 млн євро, - Маасікас

На тлі російських атак на енергосистему України Європейський Союз вже виділив 800 млн євро для фінансування української енергетики напередодні зими, але цього недостатньо, є дефіцит у 400 мільйонів євро, який ЄС має намір заповнити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив управляючий директор з питань Європи і Центральної Азії в Європейській службі зовнішніх зв’язків Матті Маасікас.

"Взимку 2024-2025 років ми підтримали енергетичні системи України на суму 2 мільярди євро. На майбутню зиму ми мобілізували 800 мільйонів", – сказав Маасікас.

Він зауважив, що у ЄС усвідомлюють, що цього недостатньо.

За його словами, у зв’язку з цим верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас представляє ЄС на так званому "енергетичному Рамштайні" у форматі G7+, щоб знайти додаткове фінансування.

"Наразі там триває інтенсивна робота. Ми оцінюємо дефіцит у 400 мільйонів євро і маємо намір його заповнити", – зазначив Маасікас.

Він додав, що ЄС також співпрацює з різними міжнародними фінансовими установами для надання фінансування українським енергетичним компаніям.

Крім того, Маасікас наголосив на критичній важливості синхронізації, яка відбулася між українською та європейською енергетичними мережами.

"Так само, як кожен українець пам’ятає, де вони були вранці 24 лютого 2022 року, кожен, хто працює в галузі енергетики в Україні, пам’ятає, де вони були 14 березня 2022 року, коли енергетичні мережі України були синхронізовані, і це допомогло нам забезпечувати вас електроенергією, а в кращі часи це також допомагало Україні експортувати електроенергію до ЄС", – сказав чиновник.

Також він зауважив, що два інші елементи, на яких має бути зосереджена допомога, – це протиповітряна оборона для захисту критично важливої ​​енергетичної інфраструктури та подальша децентралізація виробництва електроенергії, зокрема в галузі відновлюваних джерел, в чому Україна "просувається добре".

