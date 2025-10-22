УКР
Атака РФ на Київщину: загинула жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка у с.Погреби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через атаку РФ у селі Погреби Броварського району на Київщині загинула молода жінка та двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

Дані ДСНС

Як повідомили у ДСНС, вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів Київської області. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них — діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

Постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом — усе оперативно ліквідовано.

Наслідки 

Погреби після обстрілу
Погреби після обстрілу
Погреби після обстрілу
Погреби після обстрілу

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Київська область (4324) обстріл (31469) жертви (1916) Броварський район (36) Погреби (1)
