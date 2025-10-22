Через нічну атаку РФ загинули 6 людей, серед них двоє дітей. Під ударами - енергетика та будинки, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Через нічну ворожу атаку в Україні загинули 6 людей, серед них - двоє дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів", - наголошує Зеленський.
За його словами, під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.
Жертви ворожої атаки
"Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули", - уточнив Зеленський.
Глава держави переконаний, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.
"А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь.
Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", - резюмував він.
Наслідки
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
