Через нічну атаку РФ загинули 6 людей, серед них двоє дітей. Під ударами - енергетика та будинки, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через нічну ворожу атаку в Україні загинули 6 людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів", - наголошує Зеленський.

За його словами, під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.

Також читайте: РФ знову піднімала в небо МіГ-31К. Повітряні сили інформували про ракету на Київ та Київщину (оновлено)

Жертви ворожої атаки

"Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули", - уточнив Зеленський.

Глава держави переконаний, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.

"А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь.

Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни", - резюмував він.

Також читайте: Внаслідок атаки РФ пошкоджено медзаклад у Дніпровському районі, є займання у багатоповерхівці на Дарниці

Наслідки 

Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу
Україна після обстрілу

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Автор: 

Зеленський Володимир (25911) обстріл (31469) жертви (1916)
Топ коментарі
+14
Зеленський працює блогером, чи президентом у воюючій країні? Це питання до наріду 73%. Все, що будували наші батьки, діди і прадіти сьогодні за недбалості "зеленої влади" і їх братів "ригів" все роздовбав ворог: обєкти енергетики і газової структури. Бо замість риття окопів, фортифікацій і захисних споруд з 2019 року, зеленськіміндічі всі бюджетні гроші заривали в дороги, бо там можна було половину вкрасти. Всі загиблі і поранені з'явилися сьогодні не тільки по вині кацапів, які їх вбили, а і діючої влади, яка крім марафону не розвивала і не розвиває нічого.
22.10.2025 09:51 Відповісти
+12
А тепер уявіть в його ролі Порошенка? - та його б живим зїли. А тут його мінйони кажуть "ето не он ето РФ"
22.10.2025 10:00 Відповісти
+11
випозла срання Оманська Гнидота підбивати статистику

мразота що відкрила "двері" паРаші в Україну
22.10.2025 09:44 Відповісти
допоки на мацкві та підері не буде такого - ця муйня буде тривати нескінченно
не тре парити за захист цих могильників кацапським ппо - усе пробивається, досвід є
кацапське ппо ще й доб'є місцевих кацапів
22.10.2025 09:34 Відповісти
світла пам'ять загиблим, швидкого одужання пораненим, співчуття рідним
22.10.2025 09:36 Відповісти
Схід і центр стирають, мразі. Все пішло сюди
22.10.2025 10:26 Відповісти
на Запоріжчині, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині теж не курорт, прильотів ракет, дронів, арти доста
22.10.2025 10:29 Відповісти
Так, +
22.10.2025 10:32 Відповісти
москву треба підривати. якщо не можем ракетами то в другий спосіб. москвич повинен боятися вийти на вулицю, сісти в метро, автобус.
22.10.2025 09:36 Відповісти
чим бити, всі гроші в крипті і офшорах зеленого покидька. йому в оман вчасно втекти, україна пох....
22.10.2025 09:48 Відповісти
Так в чём проблема? Почему до сих пор ракет не наделал или диверсантам в москве не работаешь, что москвичи тебя не боятся
показати весь коментар
випозла срання Оманська Гнидота підбивати статистику

мразота що відкрила "двері" паРаші в Україну
22.10.2025 09:44 Відповісти
дядьо, а двері відкриті вже 300 років, не хохо?
22.10.2025 10:00 Відповісти
Лікарня для психів - двері були відкриті, але після нападу в 2014 році, двері почали закривати і мінувати проходи. А після виборів проросійського слуги і прислужки олігархів Боневтіка Позорно-Брехливого, не тільки відкрили двері, а навіть познімали міни і відвели ЗСУ, щоб не заважали заходити. Основні месиджі зеленорижної команди було: перестать стрелять, росіянє тоже люді, ми одіннарід, русскій язік, нападу нє будт, будут шашликі і "барига все покрав"...Під пісні фільма "слуга наріду" дружно знищували ракетні програми, знімали клістрони, знищували єдиний в Україні завод, який будував військові катери..., а всі оборонні гроші закатували в дороги, по яким браво зайшли кацапи. Кацапи запрошення прийняли!!!
22.10.2025 11:14 Відповісти
Зеленський працює блогером, чи президентом у воюючій країні? Це питання до наріду 73%. Все, що будували наші батьки, діди і прадіти сьогодні за недбалості "зеленої влади" і їх братів "ригів" все роздовбав ворог: обєкти енергетики і газової структури. Бо замість риття окопів, фортифікацій і захисних споруд з 2019 року, зеленськіміндічі всі бюджетні гроші заривали в дороги, бо там можна було половину вкрасти. Всі загиблі і поранені з'явилися сьогодні не тільки по вині кацапів, які їх вбили, а і діючої влади, яка крім марафону не розвивала і не розвиває нічого.
22.10.2025 09:51 Відповісти
А тепер уявіть в його ролі Порошенка? - та його б живим зїли. А тут його мінйони кажуть "ето не он ето РФ"
22.10.2025 10:00 Відповісти
І це все в результаті ваших переговорів і заглядання в жопу )(уйлу. Я вас попереджав що ці переговори з )(уйлом і заклики до миру дуже дорого обійдуться Україні.
22.10.2025 10:12 Відповісти
Ні, це не результат переговорів. Це результати виборів 2019 року, коли злого і розумного вовкодава змінили на чихуахуа.
22.10.2025 10:17 Відповісти
Бери выше это результат отдачи ядерного оружия
22.10.2025 10:20 Відповісти
Вище написав, повторюся, що до 2014 року Україна завжди була на боці росії, віддала їм навіть всю ядерну зброю, стратегічну авіацію, ракети, щоб ті нас захистили. А ті з першого дня готували ножі, точили їх, щоб нас знищити, нам усміхалися і кричали, що ми їх брати. А коли напали у 2014 році після донищення армії даунбаським президентом-зеком, то новий президент і його команда почали відновлювати армію, ремонтувати і модернізувати техніку яка була і створювати нові зразки. Створили навіть 4 нових ракети із закритим циклом виготовлення в Україні. Отримали безвіз, роботу в ЄС, де коден, хто бажав працювати, привозили в Україні до 25 мільярдів доларів США... Але у 2019 році, після фільму про казкового Голобородька і брехні на телеканалі Коломойського-Медведчука "1+1", нарід вибрав свою смерть. Після виборів дружно знищили те, що встигли побудувати до 2019 року. Більше 10 мільйонів українців, спасаючи своє життя і своїх дітей назавди виїхали до ЄС. Подивіться, як постаріли наші міста, якими пустими стали села. Це результат виборів 2019 року.
22.10.2025 11:21 Відповісти
Ти про якого вовкодава тут несеш? Про Януковоща? Ще не можеш падло змиритися
22.10.2025 11:36 Відповісти
Думаю,що давати інформацію про такі події кожний день ---це не рівень президента. Його завдання--додержуватись Конституції і ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ!!!!
22.10.2025 10:37 Відповісти
Кацапів треба тільки знищувати, які домовленності, про що? Зеленський, як тобі спиться?
22.10.2025 10:47 Відповісти
Буде блекаут в Москві: Зеленський пообіцяв проблеми для РФ, якщо вона атакує енергетикуУкраїна,
 Субота 27 вересня 2025
Чекаемо , чи це ще не атаки на енергетику?

https://www.rbc.ua/rus/news/bude-blekaut-moskvi-zelenskiy-poobitsyav-1758981466.html
22.10.2025 11:01 Відповісти
Цей горе президент хоч може кривавого злочинця путіна назвати терористом, убивцею ? смерть кривавому кату путіну і всьому рашиському режиму ,ця істота не має право на існування.
22.10.2025 11:08 Відповісти
Вафля зелена криворога, де бл..ь фламінги?
22.10.2025 11:29 Відповісти
дивно - але може ми й не в змозі захистити небо....може ! тільки от чому на 4 рік однобокої війни коли стріляють тільки в нас - не горить москва або єкатиренбург ? чому в них світло є а в нас нема ? чому не знищені газові станції і свердловини? тому що зхеленський і єрмак - шістьорки путіна.люди вам не жалко тих діточок ? це безкінечно буде продовжуватись.
22.10.2025 11:30 Відповісти
Соболезнования близким погибших, Скорейшего выздоровления раненым и всем психического здоровья, держаться, всё будет хорошо
22.10.2025 11:34 Відповісти
 
 