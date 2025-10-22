РФ знову піднімала в небо МіГ-31К. Повітряні сили інформували про ракету на Київ та Київщину (оновлено)
Близько 8.45 ранку 22 жовтня атака РФ на територію України продовжувалася. Повітряні сили інформували про новий зліт ворожого МіГ-31К. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йшлося у повідомленні.
Також ПС інформували про ракета на Полтавщині у напрямку Київщини та ракету у напрямку Києва.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
