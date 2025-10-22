УКР
Новини Масований комбінований удар
РФ знову піднімала в небо МіГ-31К. Повітряні сили інформували про ракету на Київ та Київщину (оновлено)

Винищувачі МіГ-31 К з Білорусі повернулися до РФ

Близько 8.45 ранку 22 жовтня атака РФ на територію України продовжувалася. Повітряні сили інформували про новий зліт ворожого МіГ-31К. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йшлося у повідомленні.

Також читайте: Масована атака РФ на Київщину: постраждав чоловік, у пошкодженому будинку в с.Погреби можуть бути люди

Також ПС інформували про ракета на Полтавщині у напрямку Київщини та ракету у напрямку Києва.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Автор: 

Київ (20327) Київська область (4324) Повітряні сили (3091) повітряна тривога (976)
Зафіксовано зліт двадцяти Фламінго. Будут всєх бамбіть. Так клован повєлєл у відосіку.
показати весь коментар
22.10.2025 08:49 Відповісти
Все розраховано на рудого урода
показати весь коментар
22.10.2025 08:49 Відповісти
Так. Рудому уроду вчергове ***** поводило по всій морді.
показати весь коментар
22.10.2025 08:53 Відповісти
Це які вже впали, вони тільки попереджають
показати весь коментар
22.10.2025 09:01 Відповісти
 
 