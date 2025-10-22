РФ снова поднимала в небо МиГ-31К. Воздушные силы информировали о ракете на Киев и Киевщину (обновлено)

Около 8:45 утра 22 октября атака РФ на территорию Украины продолжалась. Воздушные силы информировали о новом взлете вражеского МиГ-31К. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Также ВС информировали о ракете на Полтавщине в направлении Киевщины и ракете в направлении Киева.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

