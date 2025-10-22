РУС
Новости
1 188 5

РФ снова поднимала в небо МиГ-31К. Воздушные силы информировали о ракете на Киев и Киевщину (обновлено)

Истребители МиГ-31 К из Беларуси вернулись в РФ

Около 8:45 утра 22 октября атака РФ на территорию Украины продолжалась. Воздушные силы информировали о новом взлете вражеского МиГ-31К. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Также читайте: Массированная атака РФ на Киевщину: пострадал мужчина, в поврежденном доме в с.Погребы могут быть люди

Также ВС информировали о ракете на Полтавщине в направлении Киевщины и ракете в направлении Киева.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

Автор: 

Сортировать:
Зафіксовано зліт двадцяти Фламінго. Будут всєх бамбіть. Так клован повєлєл у відосіку.
22.10.2025 08:49 Ответить
Все розраховано на рудого урода
22.10.2025 08:49 Ответить
Так. Рудому уроду вчергове ***** поводило по всій морді.
22.10.2025 08:53 Ответить
Це які вже впали, вони тільки попереджають
22.10.2025 09:01 Ответить
 
 