Внаслідок атаки РФ пошкоджено медзаклад у Дніпровському районі, є займання у багатоповерхівці на Дарниці

Внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району Києва.

Про це повідомив у телерам-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у приміщенні повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

Окрім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує балістикою, є загроза для Кременчука та Києва. Злетів МіГ-31К (оновлено)

За даними КМВА, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Встановлюється інформація про постраждалих.

Згодом Кличко додав, щощ у Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі. Пожежні й рятувальники прямують на місце.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі