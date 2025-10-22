Внаслідок атаки РФ пошкоджено медзаклад у Дніпровському районі, є займання у багатоповерхівці на Дарниці
Внаслідок атаки ворога пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району Києва.
Про це повідомив у телерам-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у приміщенні повилітала частина вікон. Інформація про постраждалих не надходила.
Окрім того, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку.
За даними КМВА, у Дарницькому районі зафіксовано загорання на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Встановлюється інформація про постраждалих.
Згодом Кличко додав, щощ у Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.
У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі. Пожежні й рятувальники прямують на місце.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
