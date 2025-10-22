В результате атаки РФ повреждено медучреждение в Днепровском районе Киева, есть возгорание в многоэтажке на Дарнице

В результате атаки врага повреждено помещение одного из медучреждений Днепровского района Киева.

Об этом сообщил в телерам-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в помещении вылетела часть окон. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в Дарницком районе обломки БпЛА упали на здание общежития.

По данным КГГА, в Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома. Устанавливается информация о пострадавших.

Впоследствии Кличко добавил, что в Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей. Сейчас медики госпитализировали одного пострадавшего.

В Соломенском районе обломки упали на гаражи. Пожарные и спасатели направляются на место.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

