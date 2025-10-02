Зеленський і прем’єр Норвегії Стере обговорили посилення ППО, "Стіну дронів" та фінансування виробництва дронів в Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Лише цього року Норвегія надала 8,5 млрд дол. – це дуже відчутна допомога", - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили продовження оборонної підтримки: посилення ППО й фінансування виробництва дронів в Україні, протидію російським загрозам та ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів", готовність України ділитися досвідом. Окремо – ініціативу PURL, енергетичну підтримку України.



"Дякую народу Норвегії, уряду, Прем’єр-міністру за кожен прояв підтримки, за кожне рішення, яке допомагає захищати життя в Україні", - додав Зеленський.

