Зеленський і прем’єр Норвегії Стере обговорили посилення ППО, "Стіну дронів" та фінансування виробництва дронів в Україні
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Лише цього року Норвегія надала 8,5 млрд дол. – це дуже відчутна допомога", - йдеться в повідомленні.
Сторони обговорили продовження оборонної підтримки: посилення ППО й фінансування виробництва дронів в Україні, протидію російським загрозам та ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів", готовність України ділитися досвідом. Окремо – ініціативу PURL, енергетичну підтримку України.
"Дякую народу Норвегії, уряду, Прем’єр-міністру за кожен прояв підтримки, за кожне рішення, яке допомагає захищати життя в Україні", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль