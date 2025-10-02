Модель гарантій безпеки, яка працює для України, буде працювати і для Європи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно завершити роботу над гарантіями безпеки для України, а згодом ефективні моделі мають бути поширені на інші країни Європи.
Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"Гарантії безпеки для України вже можуть працювати зараз. Вони безпосередньо підтримують нашу армію. Але загалом кожна нація в Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, буде працювати і для вас. І ми пропонуємо з часом поширити всі ефективні моделі на інших", - зазначив Зеленський.
Президент також підкреслив важливість підтримки Молдови, України та країн Західних Балкан на шляху до членства в ЄС. За його словами, Україна завершила процес скринінгу і готова відкрити перший кластер, що зміцнить загальну безпекову ситуацію в регіоні.
