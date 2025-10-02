УКР
Модель гарантій безпеки, яка працює для України, буде працювати і для Європи, - Зеленський

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно завершити роботу над гарантіями безпеки для України, а згодом ефективні моделі мають бути поширені на інші країни Європи.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Гарантії безпеки для України вже можуть працювати зараз. Вони безпосередньо підтримують нашу армію. Але загалом кожна нація в Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, буде працювати і для вас. І ми пропонуємо з часом поширити всі ефективні моделі на інших", - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість підтримки Молдови, України та країн Західних Балкан на шляху до членства в ЄС. За його словами, Україна завершила процес скринінгу і готова відкрити перший кластер, що зміцнить загальну безпекову ситуацію в регіоні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ

Європа (2057) Зеленський Володимир (25682) гарантії безпеки (305)
+6
Як там модель 28-ми безпекових угод поживає? Безпечно на Банковій, чи не дуже?
02.10.2025 12:25 Відповісти
+2
Кому заходит его ****'жь?
02.10.2025 12:25 Відповісти
+1
там і від ядерки бункер є ..

28 безпекових угод - це такий собі зельоний понос для 73% охлоса
02.10.2025 12:26 Відповісти
і не стомлюється Оманська Гнида киздіти
02.10.2025 12:28 Відповісти
А яка саме модель працює для України? Модель вічної війни з постачанням зброї піпеткою?
02.10.2025 12:29 Відповісти
То Акакаяразніца, то модель безпеки???
Коли він правду каже??
02.10.2025 12:29 Відповісти
Що він несе?В єс є нато.Чи він хоче нове нато?"Зелене нато"?
02.10.2025 12:30 Відповісти
Шо, уже??? Працює??? Мабудь у Чопі!?
02.10.2025 13:29 Відповісти
ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!!!АГА!!!
02.10.2025 14:11 Відповісти
"рашистська модель.котра чинить геноцид українського народу і руйнує Україну в "зеленого прорашистського холуя" називається"Модель гарантій безпеки для України"
02.10.2025 14:20 Відповісти
 
 