РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности
296 8

Модель гарантий безопасности, которая работает для Украины, будет работать и для Европы, - Зеленский

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо завершить работу над гарантиями безопасности для Украины, а впоследствии эффективные модели должны быть распространены на другие страны Европы.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Гарантии безопасности для Украины уже могут работать сейчас. Они непосредственно поддерживают нашу армию. Но в целом каждая нация в Европе заслуживает реальные гарантии безопасности. Модель гарантий безопасности, которая работает для нас, будет работать и для вас. И мы предлагаем со временем распространить все эффективные модели на других", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки Молдовы, Украины и стран Западных Балкан на пути к членству в ЕС. По его словам, Украина завершила процесс скрининга и готова открыть первый кластер, что укрепит общую ситуацию с безопасностью в регионе.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Европа (2068) Зеленский Владимир (22129) гарантии безопасности (301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як там модель 28-ми безпекових угод поживає? Безпечно на Банковій, чи не дуже?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:25 Ответить
там і від ядерки бункер є ..

28 безпекових угод - це такий собі зельоний понос для 73% охлоса
показать весь комментарий
02.10.2025 12:26 Ответить
Кому заходит его ****'жь?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:25 Ответить
і не стомлюється Оманська Гнида киздіти
показать весь комментарий
02.10.2025 12:28 Ответить
А яка саме модель працює для України? Модель вічної війни з постачанням зброї піпеткою?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:29 Ответить
То Акакаяразніца, то модель безпеки???
Коли він правду каже??
показать весь комментарий
02.10.2025 12:29 Ответить
Що він несе?В єс є нато.Чи він хоче нове нато?"Зелене нато"?
показать весь комментарий
02.10.2025 12:30 Ответить
Шо, уже??? Працює??? Мабудь у Чопі!?
показать весь комментарий
02.10.2025 13:29 Ответить
 
 