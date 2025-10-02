Модель гарантий безопасности, которая работает для Украины, будет работать и для Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо завершить работу над гарантиями безопасности для Украины, а впоследствии эффективные модели должны быть распространены на другие страны Европы.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Гарантии безопасности для Украины уже могут работать сейчас. Они непосредственно поддерживают нашу армию. Но в целом каждая нация в Европе заслуживает реальные гарантии безопасности. Модель гарантий безопасности, которая работает для нас, будет работать и для вас. И мы предлагаем со временем распространить все эффективные модели на других", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность поддержки Молдовы, Украины и стран Западных Балкан на пути к членству в ЕС. По его словам, Украина завершила процесс скрининга и готова открыть первый кластер, что укрепит общую ситуацию с безопасностью в регионе.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!